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Ekonomi
Haber Giriş: 02.04.2021 - 17:30 | Son Güncelleme:

Kurumlar vergisi nedir?

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Kurumlar vergisi nedir?

Kurumlar vergisi, işletme sahiplerinden alınan vergi türlerinden birisidir. Kurum sahiplerinin elde ettiği kazanç üzerinden elde edilen kurumlar vergisi, kurumun kazancının vergilendirilmesinden elde edilmektedir. İşte, kurumlar vergisi hakkında detaylı bilgiler

Kurumlar vergisinin konusu, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlarca elde edilen kurum kazancıdır. Buna göre, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir.

Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır.

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