Kurumlar vergisi ne zaman ödenir?

Kurumlar vergisinin konusu, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlarca elde edilen kurum kazancıdır. Buna göre, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir.

Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır.

KURUMLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Her yıl Nisan ayının ayının 1'i ile 25'i arasında ilgili vergi dairesine sunulan kurumlar vergisi, belirli özel durumlarda tarih olarak ertelenebilmektedir.

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