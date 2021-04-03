Kurumlar Vergisi 2021 için yüzde 25

Gelecek hafta komisyonda görüşülmesi beklenen yasa teklifi, farklı alanlarda 16 düzenlemeyi içeriyor. Bunlar arasında, lokanta ve kafe çalışanlarına yönelik destek de bulunuyor. Buna göre, yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işyerlerindeki sigortalıların primleri, nisan ve mayıs ayında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Karşılanacak tutar, asgari ücret üzerinden hesaplanacak ve mahsuplaşma yoluyla işverene destek sağlanacak. Yine bu sektörde çalışan, ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteği alamayan çalışanlara nisan ve mayıs dönemlerinde günlük 50 TL, aylık 1500 TL destek ödenecek. Bu sektörde olup nakdi ücret desteği alan çalışanlar için de destek ödemesi brüt bin 431 TL’den bin 500 TL’ye çıkarılacak.

GERİYE DÖNÜK YOK

Teklifle, prim teşviği, destek ve indirimlerden geriye dönük yararlanma imkanı kaldırılıyor. Bu düzenlemenin gerekçesi, “finansman sağlayan kurumun yükünün artmasına sebebiyet vermesi ve uygulamada karmaşaya neden olması” olarak belirtildi. Bir diğer düzenlemeyle de Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredilerden, 2020 yılı sonu itibariyle, tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar, yasanın ardından 3 ay içinde başvurulması halinde yeniden yapılandırılacak. Amme alacakları kapsamında haczedilen gayrimenkuller elektronik ortamda da açık artırma ile satılabilecek. Benzer şekilde menkul mallar da elektronik ortamda açık artırmayla satışa sunulabilecek.

HÜKÜMLÜ GÖRÜŞME VE YAZIŞMALARINA KAYIT

Hükümlüler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik posta gönderip alabilecek. Ayrıca hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilecek veya fiziki olarak saklanacak. Bunlar amacı dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemişse en geç bir yıl sonunda silinecek. Önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yapacağı görüşmeler, kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek. Bu kayıtlar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemişse, en gez bir yıl içinde silinecek.

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