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Kurum ve İmamoğlu deprem sorununu görüştü

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#Murat Kurum#Ekrem İmamoğlu#İBB
Kurum ve İmamoğlu deprem sorununu görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu’nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, “Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek” dedi. İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın görev alanında olan konular üzerinde yararlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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#Murat Kurum#Ekrem İmamoğlu#İBB

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