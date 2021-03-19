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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Kurulan-kapanan şirket sayısı açıklandı

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Kurulan-kapanan şirket sayısı açıklandı

Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 13 azalarak 9 bin 856'ya, kapanan şirket sayısı da yüzde 19,2 düşüşle 769'a geriledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına göre yüzde 13 azalarak 11 bin 329'dan 9 bin 856'ya düştü. Kapanan şirket sayısı da yüzde 19,2 gerileyerek 769 oldu. Ocakta kapanan şirket sayısı 952 olarak kayıtlara geçmişti. Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 6,7 azaldı.

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