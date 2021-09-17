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Kuruan şirket sayısı ağustosta arttı

#İş Dünyası#Kurulan Şirket Sayısı#TOBB
Kuruan şirket sayısı ağustosta arttı

Kurulan şirket sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 30,7 artarak 8 bin 804'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 28,7 artışla 1328'e yükseldi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayında kurulan şirket sayısı temmuz ayına kıyasla yüzde 30,7 artarak 6 bin 735'ten 8 bin 804'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 28,7 artarak 1032'den 1328'e ulaştı.

Ağustos'ta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 7 artış gösterdi.

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 artarken kooperatif sayısı yüzde 14,3 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 28,7, kooperatif sayısı yüzde 4,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,1 arttı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 5,9, kooperatif sayısı yüzde 33,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7, kooperatif sayısı yüzde 78,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7 artış kaydetti.

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AĞUSTOSTA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 8 bin 900 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4'ünü limitet şirketler, yüzde 12,6'sını anonim şirketler, yüzde 1,1'ini kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,4'ü İstanbul, yüzde 9,6'sı Ankara, yüzde 6,8'i İzmir'de kuruldu. Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 980'i ticaret, 1404'ü imalat ve 934'ü inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 773'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 495'i inşaat, 244'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerin 404'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229'unun inşaat, 174'ünün imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.
Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 545'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 214'ünün inşaat, 138'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.
Ağustosta 96 kooperatif kurulurken bunların 55'i konut yapı kooperatifi, 16'sı işletme kooperatifi, 9'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

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Geçen ay kurulan 1199 yabancı ortak sermayeli şirketin 91'i İran, 34'ü Suriye ortaklı oldu.
İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 115'i anonim, 1084'ü limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1149'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 428'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, 440'ı gayrimenkul acenteleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,4'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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#İş Dünyası#Kurulan Şirket Sayısı#TOBB