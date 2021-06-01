Kuru üzüm, incir ve kayısıda ihracat 798 milyon dolara ulaştı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, yaptığı açıklamada, kuru meyve ürünlerinde pazar lideri konumunu sürdüren Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinde dünya genelinden gelen talebin artışını sürdürdüğünü bildirdi.

Bu kapsamda sezonun başladığı 1 Eylül'den bu yana çekirdeksiz kuru üzümde 332 milyon dolar ihracat yapıldığını aktaran Celep, sezonu 1 Ağustos'ta başlayan kuru kayısıda 258 milyon dolar ve sezonu 30 Eylül'de başlayan kuru incirde ise toplam 208 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Bu ürünlerde dünya genelinde 162 ülkeye 798 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Celep, geleneksel pazarlar olan AB ülkeleri ve ABD'ye ihracatın artarak devam ettiğini, özellikle kuru kayısıda sevindirici pazar artışlarına tanık olduklarını kaydetti.

Kuru meyve ihracatını artırmaya odaklandıkları Uzak Asya ülkelerinde de çift haneli büyüme rakamlarıyla ilerlediklerine işaret eden Celep, "Türkiye organik gıdada en büyük tedarikçilerden biri. Ülkemiz dünyada bütün ürünlerinde güvenilir ihracatçı olarak tanınıyor. Bu unvanı devam ettirmek için çalışıyoruz. Ön planda tuttuğumuz hedef pazarlarımızdaki olumlu tablo önemli bir mesafe kat ettiğimizin göstergesi." ifadelerini kullandı.

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