Kuru meyve trendi dünyada yükselişte

Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde 70’in üzerinde uzman konuşmacı, sürdürülebilirlik, rekolte tahminleri, arz ve talep, kuru ve kabuklu meyvelerin insan sağlığına yararları ve tüketimi artırma çabaları gibi konulara değinerek sektör hakkında tartışmalara öncülük etti. Türkiye Kuru Meyve İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, konferansta INC şemsiyesi altındaki her ürün için son derece bilgilendirici çalışma grubu oturumlarının yer aldığını ve bir sonraki yılın rekolte tahminleri, arz ve talep, tüketim ve Covid-19’un kabuklu ve kuru meyve endüstrisi üzerindeki etkisi gibi en sıcak gündem konularının ele alındığını söyledi. Öz, "Tüm sektördeki ürünlere yönelik talep tırmanmaya devam ediyor ve tüketimi sürdürme çabası var. Covıd 19 salgın döneminde ortaya çıkan birçok zorluğa rağmen artan atıştırmalık, bileşen bazlı kullanım, evde pişirme ve sağlıklı gıdalara daha fazla odaklanma gibi fırsatlar doğdu. Çalışma grupları ayrıca sürdürülebilirliğin artan önemi ve sürdürülebilir faaliyetlerin artırılması için sektör tarafından gösterilen çabalar hakkında ayrıntılı bilgi paylaşımında bulundu. Sektör uzmanları, iklim değişikliğinin ürünler üzerindeki etkisinin yanı sıra nakliye ve lojistik zorluklarına da değindi" dedi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise, "2021/2022 sezonunda badem, Brezilya fındığı, kaju, fındık, makademya, kabuklu ceviz, çam fıstığı ve iç ceviz, kabuklu Antep fıstığı üretiminin bir önceki sezona benzer seviyelerde gerçekleşeceği, küresel ölçekte üretimin 5,2 milyon metrik ton düzeylerinde olacağı tahmin ediliyor. Çam fıstığı, fındık, makademya, pikan cevizi, ceviz ve bademde yıllık yüzde 16 ile yüzde 3 arasında değişen oranlarda üretim artışları bekleniyor. Dikili alanlar artırılırsa istenilen verime ulaşılabilir. En önemli nokta ise iklim değişikliği, çoğunlukla kuraklık ve don gibi olayların bazı ürünlerde rekolte sonuçlarını etkilemesi" dedi.

Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, benzer şekilde, 47.8 milyon MT (kabuklu) olarak tahmin edilen küresel yer fıstığı üretiminin de bir önceki sezon aralığında kalmasının beklendiğini açıklayarak şunları söyledi:

"Genel hacim ve ürün kalitesi iyimser bir tablo çiziyor. Sağlıklı ve bitki temelli beslenme trendleri tarafından yönlendirilen atıştırmalık ve yeni ürün tüketimi, Avrupa’nın yanı sıra Arjantin’de de artıyor. Ancak ihracat pazarı bu menşeinin ana odak noktası olmaya devam ediyor. Çin iç pazarında, geleneksel olarak yağlı ürünler tüketimi hakim. Atıştırmalık ürünler ve işlenmiş ürünlerde yer alan kuru meyve katkısı olan mamul ürünlerinde de bir miktar büyüme var"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, 2021/22 sezonunda küresel erik ve hurma üretiminde sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 11 oranında artış öngörüldüğünden bahsederek, "Toplam kuru meyvelerin (hurma, kuru kayısı, şekerli kuru kızılcık, kuru incir, erik ve kuru üzüm kurutulmuş üzüm ve kuş üzümü) üretiminin 3.1 milyon tona ulaşmasıyla 2020/21’e göre yüzde 7 artış olacağı tahmin ediliyor. Devreden stokların 2021/22’de yüzde 7 oranında azalması ve genel arz ve talebin dengede olması bekleniyor. 2020’de sokağa çıkma kısıtlamalarının sonucu olarak perakende satışlarda artış gözlendi" dedi.

Konferansta ayrıca, kabuklu ve kuru meyvelerin COVID-19 salgın döneminde, Kabuklu Meyveler & Sürdürülebilirlik bağlamında sağlığa faydalarını kapsayan ve kabuklu ve kuru meyve endüstrisinin hedeflerine ulaşmasında nasıl yardımcı olabileceğini içeren Kabuklu Meyve & Bağışıklık başlığı altında oturumlar gerçekleştirildi. BM Sürdürülebilirlik Hedefleri ve Endüstri Pazarlama Programları Güncellemesi, şu anda dünya çapında devam etmekte olan ve kabuklu ve kuru meyve tüketimini teşvik eden şaşırtıcı pazarlama kampanyalarına örnekler verildi. Konferans ayrıca sponsor oturumları ve katılımcılara iş çözümleri sunmak için katılımcılarla doğrudan bağlantı sağlayan bir sergi salonu da sundu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara