Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiLütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyatta gol sesi Skor...Canlı | Olimpiyat'ta gol sesi! Skor...#Karagümrük
Son dakika idamına milyonluk tazminat davası'Son dakika' idamına milyonluk tazminat davası#Japonya
Bakan Akar: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecekBakan Akar: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek#Milli Savunma Bakanlığı
Karadenizde sular ısındı Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruzKaradeniz'de sular ısındı! "Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruz!" #RUSYA
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
Her gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı Halk açlıktan ölecekHer gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı! Halk açlıktan ölecek#Kuzey Kore
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin düğününe neden katılmadıDilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe neden katılmadı?#Dilan Çıtak
HABERLEREkonomi Haberleri

Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı

#Kuru Kayısı#İhracat#Malatya
Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı

Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya'dan yeni ihracat sezonunun ilk 3 ayında 28 bin 675 bin ton kuru kayısı ihracatı yapılarak 111 milyon 988 bin dolar gelir elde edildi.

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısında ihracat rakamlarındaki artışla elde edilen gelir de artıyor.
Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun bulunduğu kentte, 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, yeni sezonun ilk 3 ayında kuru kayısı ihracat rakamları ile elde edilen gelirin sevindirici olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın

Altın ve kripto paralarda son durumAltın ve kripto paralarda son durumHaberi Görüntüle

1 Ağustos itibarıyla yeni ihracat sezonunun başladığını hatırlatan Özcan, kuru kayısı ihracatının seri şekilde sürdüğünü belirtti. Özcan, ağustos ve eylül ayı ihracatını çok iyi rakamlarla kapattıklarını, ekim ayı rakamlarının da beklenen doğrultuda çıktığını dile getirerek, "Ekim ayında da hem ülke ekonomisinin hem de Malatya'nın yüzünü güldüren bir tablo ile karşı karşıyayız. Ekim ayında 8 bin 897 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında ülke ekonomisine 37 milyon 753 bin dolar katkı sağladık. Malatya dünya kuru kayısı başkenti olarak çok iyi bir noktada, çok ciddi şekilde yoğun talep alıyoruz. Talepleri hızlı şekilde ihracata dönüştürerek transfer ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! Haberi Görüntüle

GEÇEN YILA GÖRE HEM İHRACAT ORANI HEM GELİRİ ARTTI

Haberin Devamı

Geçen sezona göre hem ihracat rakamlarında hem de elde edilen gelirde önemli artışların söz konusu olduğuna dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti: "Geçen sezonun ilk 3 ayında 25 bin 342 ton ihracata karşılık 82 milyon 291 bin dolar gelir elde ettik. Bu sezonun ilk 3 ayına baktığımızda ağustos, eylül ve ekim aylarında 28 bin 675 bin ton kuru kayısı ihracatı yaparak 111 milyon 988 bin dolar gelir elde ettik. Geçen sezonun aynı dönemine göre yaklaşık 3 bin ton artış söz konusu. İhracat miktarı ve gelirindeki artış bizleri mutlu ediyor. Kuru meyve grubunda kayısı son yıllarda çok istikrarlı dönemde, yatırımlar kayısıyı stratejik ve prestij ürüne dönüştürdü."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuru Kayısı#İhracat#Malatya

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy