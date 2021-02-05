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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Kuru kayısı ihracatında yüzde 7’lik artış

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Kuru kayısı ihracatında yüzde 7’lik artış
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Türkiye’nin dünya lideri olduğu kuru kayısı ihracatında, 2020-21 sezonunun yarısı geride kaldı. Türkiye, 2020-21 sezonunun 6 aylık diliminde kuru kayısı ihracatından yüzde 7’lik artışla 162 milyon dolar döviz geliri elde etti. 2019-20 sezonunun ilk yarısındaki kuru kayısı ihracatı 151 milyon 662 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden açıklamaya göre; 1 Ağustos 2020 tarihinde başlayan 2020/21 kuru kayısı sezonunda kuru kayısı ihracatında miktar bazında ise düşüş yaşandı. Türkiye, 2019-20 sezonunun ilk yarısında 58 bin 604 ton kuru kayısı ihraç etmişken, 2020-21 sezonunun 6 aylık diliminde 50 bin 35 ton kuru kayısı ihraç etti. Kuru kayısı ihracatında miktar bazındaki azalışta rekolte düşüklüğü ve pandemi nedeniyle ithalatçıların stoksuz çalışma yaklaşımının etkili olduğunu dile getiren Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatının 2 bin 600 dolardan, 3 bin 240 dolar seviyesine çıkmasının döviz gelirinde artışı getirdiğini kaydetti.

HEDEFİMİZ 300 MİLYON DOLARI GEÇMEK

Türkiye’ye son yıllarda ortalama 1.4 milyar dolar döviz kazandıran kuru meyve sektöründe kuru kayısının, çekirdeksiz kuru üzümden sonra Türkiye’ye en çok döviz kazandıran ürün olduğuna işaret eden Öz, Kuru kayısı üretiminde kaliteyi daha da arttırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve Malatya Ticaret Borsası iş birliğinde Kuru Kayısı Kalitesinin Arttırılması Projesi’ni hayata geçirdik. Proje kapsamında 8 adet kayısı boylama makinesi, 8 adet kurutma tüneli ve 2500 adet kurutma kereveti satın alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen toplam 8 adet üreticinin her birine ücretsiz olarak dağıttık. Kuru kayısıda 2020-21 sezonunun ikinci yarısında da benzer bir tablonun ortaya çıkacağına ve kuru kayısı ihracatından bu sezon 300 milyon doların üzerinde bir gelir elde edileceğine inanıyoruz şeklinde konuştu.

Türkiye’den 104 ülkeye kuru kayısı ihraç edildiği bilgisini veren Öz sözlerini şöyle tamamladı; 2020-21 sezonunun ilk yarısında 20 milyon 416 bin dolarlık kuru kayısı ihracatıyla ABD ilk sırada yer aldı. Almanya’ya 15,4 milyon dolarlık kuru kayısı gönderirken, Fransa’ya 14 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu ülkeleri; 9,6 milyon dolarlık dış satımla Brezilya takip etti.

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