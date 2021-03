‘Kurtuluş kentsel dönüşümde’

Bakanlıklar nezdinde yoğun girişimleri sonucunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ); Çay Mahallesi Ataş yerleşkesinde geçen yıl haziran ayında temelini attığı 20 bloktan oluşan 416 konutun kaba inşaatı tamamlandı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “TOKİ’nin, toplam 142 dönümlük alan üzerinde başladığı ‘Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk etap, pandemiye rağmen hızla ve aralıksız ilerliyor. Yapılacak konutlar 3+1, ve 2+1 dairelerden oluşuyor. Ayrıca 32 işyeri, 14 dönüm üzerinde yeşil alan, cami, otoparklar, deniz manzarası ve doğalgazıyla modern bir yerleşim alanı olacak proje tamamlandığında mahallemizin ve bu bölgemizin çehresi tamamen değişecek” diye konuştu.

Başkan Gültak, yükselen yeni ve modern konutların sadece Çay Mahallesi’nde oturan vatandaşlara ait olacağının da altını çizerek; “Türkiye’de sadece Mersin’de uygulanan bir durumdur bu. Dışarıdan hiç kimseyi kabul etmiyoruz. Önceliğimiz burada yaşayan vatandaşlarımız olacak. Onlarla görüşüp anlaşmaya çalışacağız. Amacımız, yıllardır aynı mahallede oturan insanların ayrışmadan yine bir arada yaşamalarını sağlamaktı. Bunu da başaracağız” dedi.

BAŞKA ÇARE YOK

Mersinin kent merkezini kapsayan Akdeniz ilçesinin, gelecek ortalama 50 yıllık imarını ve yaşam kalitesini belirleyecek bir Kentsel Dönüşüm Projesini, göreve geldikleri andan itibaren, çalışma ekipleri ile ilçenin bütününü kapsayacak şekilde planlamaya başladıklarını ifade eden Başkan Gültak, kentsel dönüşümün, Akdeniz ve Mersin kent merkezinin on yıllardır biriken ve her geçen gün artan sorunlarının birçoğunun çözümünü sağlayacağına işaret etti. Gültak, şunları söyledi: “Akdeniz ilçemiz için kentsel dönüşümden başka bir çaresinin olmadığı, kent dinamiklerince kabul edilen bir gerçektir. Akdeniz’in nefes alması ve her yönüyle modern bir şehir yaşamı için kentsel dönüşüm kaçınılmazdır. Eskimiş, köhne ve haliyle riskli binalar ortadan kalkacak, böylelikle de insanlarımız daha güvenli, sağlıklı, temiz ve düzenli bir çevrede yaşayabilecek. Hedefimiz, kent yaşamının sağladığı konfor ve nimetlerden halkımızın faydalanmasını sağlayıp yaşam kalitesini yükseltmek, kentimizi her yönüyle modern, temiz, sağlıklı, düzenli ve deprem gibi doğal afetlere dayanıklı yapıların yükseldiği bir hale getirmektir.”

‘ALAN GENİŞLEDİ’

Öncelikle Bahçe, Barış ve Mahmudiye Mahallelerindeki çalışmalara TOKİ ile en üst düzeyde görüşerek ivme kazandırdıklarına değinen Mustafa Gültak, “Bu mahallelerin hemen bitişiğinde bulunan ve birçok bölümü çöküntü alanına dönüşen Turgutreis Mahallesi’nin de taşıdığı risklerin göz önüne alınmasını sağladık. Bütün bu yoğun girişim ve çalışmalarımız sonucunda Turgutreis Mahallesi’nin de Cumburbaşkanlığımız tarafından ‘Riskli Alan’ ilan edilmesiyle birlikte, kentsel dönüşüm planlama alanımız avantajlı bir şekilde genişledi” ifadelerini kullandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara