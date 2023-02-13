Kurtarmaya teknoloji desteği

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Deprem bölgesinde yıkılan çoğu bina, haritalama teknolojisinde çok sayıda yöntemin kullanılmasını zorunlu hale getiriyor. WSJ’nin haberine göre, drone’lar eş zamanlı, güvenli ve tehlikeli bölgeleri belirlemek konusunda arama-kurtarma bölgelerindeki ekiplere destek oluyor. Bu aletler aynı zamanda binanın yapısal durumunu da belirlemekte fayda sağlıyor. Türkiye’ye dron gönderen ekipler arasında İspanya’nın öne çıktığı belirtiliyor. Haritalama teknolojisi de bölgede önemli bir fayda sağlıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve BM’ye bağlı UNOSAT, Türkiye ve Suriye için depremin hemen ardından bölgede daha kapsamlı bir analiz yapabilmek, yolları, büyük ve önemli binaları netleştirebilmek adına Acil Durum Haritalama hizmetini devreye aldı. Yayınlanan haritanın ön jeofizik verileri topladığı kaydedildi.

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Yüzlerce ekibin olağanüstü gayretleriyle sürdürülen çalışmalarda teknolojinin yanı sıra doğal yetenekli ve eğitimli arama- kurtarma köpekleri de çok önemli işler başarıyor. Örneğin en büyük ekiplerden birini gönderen Meksika ekibinde çalışmalara yardım eden 16 köpek bulunuyor. Yardım gönderen diğer ülkelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında da çok sayıda köpek yer alıyor. Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, Hırvatistan, Çek Cumuriyeti, Almanya, Çin, Yunanistan, Libya, Polonya ve İsviçre de bulunuyor. Ağır çalışma makinelerinin hem enkazdaki çalışmalara hem de insanlara zarar verme olasılığı yüksek olduğundan arama-kurtarma köpeklerinin önemi daha çok artıyor.Türkiye’de de AFAD, belediyeler ve STK’lardan arama-kurtarma çalışmalarına katılan çok sayıda köpek, insanları koklamak için eğitiliyor. Bu köpekler, 6 aylıktan itibaren eğitmenleri tarafından sürekli eğitimden geçiriliyor ve sık sık eğitimler hatırlatılıyor.Canlı insan kokusuna odaklı çalıştıkları bilinen köpekler, kokuların yoğunlaşmasına göre bölgeyi işaretleyip havlayarak, canlı insan bulduklarında adeta sinyal veriyor. Çalışmalar hızlandıkça sıkça duyulan araçlardan biri de termal kameralar oldu. Isıyı esas alarak görüntüleme yapan bu kameralar, sıcak bölgeleri açık, soğuk bölgeleri ise koyu renkte gösteriyor.

ISIYI KORUMAK İÇİN TERMAL BATTANİYELER

ENKAZDAN çıkarılanların üzerine hızla örtülmeye çalışılan termal battaniyeler, içerideki ısının dışarıya çıkmasını önlüyor ve açılmamış haliyle son derece oldukça az yer kapladığı için çalışmalarda önemli bir lojistik kolaylık sağlıyor. Termal battaniyeler, dayanıklı ve su geçirmez malzemeden üretiliyor. Isının oldukça büyük bir kısmının korunmasını sağlayan bu ürünler, rüzgar ve nemden de etkilenmiyor. Hem sıcak hem de serin tutma özelliği taşıyor.