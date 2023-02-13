Kurtarmaya teknoloji desteği

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Deprem bölgesinde yıkılan çoğu bina, haritalama teknolojisinde çok sayıda yöntemin kullanılmasını zorunlu hale getiriyor. WSJ’nin haberine göre, drone’lar eş zamanlı, güvenli ve tehlikeli bölgeleri belirlemek konusunda arama-kurtarma bölgelerindeki ekiplere destek oluyor. Bu aletler aynı zamanda binanın yapısal durumunu da belirlemekte fayda sağlıyor. Türkiye’ye dron gönderen ekipler arasında İspanya’nın öne çıktığı belirtiliyor. Haritalama teknolojisi de bölgede önemli bir fayda sağlıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve BM’ye bağlı UNOSAT, Türkiye ve Suriye için depremin hemen ardından bölgede daha kapsamlı bir analiz yapabilmek, yolları, büyük ve önemli binaları netleştirebilmek adına Acil Durum Haritalama hizmetini devreye aldı. Yayınlanan haritanın ön jeofizik verileri topladığı kaydedildi.
ISIYI KORUMAK İÇİN TERMAL BATTANİYELER
ENKAZDAN çıkarılanların üzerine hızla örtülmeye çalışılan termal battaniyeler, içerideki ısının dışarıya çıkmasını önlüyor ve açılmamış haliyle son derece oldukça az yer kapladığı için çalışmalarda önemli bir lojistik kolaylık sağlıyor. Termal battaniyeler, dayanıklı ve su geçirmez malzemeden üretiliyor. Isının oldukça büyük bir kısmının korunmasını sağlayan bu ürünler, rüzgar ve nemden de etkilenmiyor. Hem sıcak hem de serin tutma özelliği taşıyor.