Küresel yatırımlar için 72 maddelik yeni rehber

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, belgenin giriş yazısında salgınla birlikte değişen küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, ekonominin küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara taşınması, Türkiye’nin bölgedeki üretim ve dağıtım üssü olma rolünün güçlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Erdoğan, “Bu yeni dönemde Türkiye’nin mevcut performansını koruyarak, yatırımlardaki uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin, performansının hem küresel pazardan alınan pay hem de hem de yatırımın katma değeri özelinde nitelik, nicelik olarak artırılması hedefleniyor” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin 2003’ten beri 225 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardığını belirterek, “COVID-19 salgını ile birlikte değişen ekonomik şartları ve ülkemize sunduğu fırsatları da dikkate aldık. Bu belge Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayan uluslararası girişimciler için bir rehber olacak” dedi. Yatırım Ofisi’nin 53 sayfa, 11 strateji ve 72 eylem planından oluşan Strateji Belgesi’ndeki önemli başlıklar şöyle oldu:

* Avantajlı sektörlerde faaliyet gösteren başarılı kümelerin envanteri çıkarılarak.

* Potansiyel yatırım alanları ve yatırımcı şirketler tespit edilecek.



* Türkiye’de yerleşik büyük alıcı konumundaki şirketlerin yurtdışındaki tedarikçileri tespit edilecek.

FİZİBİLİTE RAPORLARI

* Uluslararası yatırımcılara yönelik yatırım yapılmaya hazır projelerin yer alacağı bir portföy oluşturulacak.

* Türkiye’de faaliyet gösteren ancak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yatırımı yapmamış önemli uluslararası firmaların envanteri çıkarılacak ve bu firmalara yönelik yatırım çekme faaliyetleri yürütülecek.

* Nitelikli yatırımların profillerine uygun faaliyet gösteren uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki faaliyetleri özelinde haritalama çalışması yapılacak.

* Turizm potansiyeli olan bölgelerde turizm yatırımlarının artırılması, bu bölgelerdeki kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına kazandırılması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak.

* Potansiyel endüstriyel arazi ihtiyaç analizi yapılacak, nitelikli endüstriyel alanlar geliştirilecek.

* Türkiye Sanayi Alanları Envanteri çıkarılarak, dijital bir platform üzerinden yatırımcılara sunulacak. Bilişim, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi Ar-Ge yoğun ve yüksek teknoloji içeren sektörlere yönelik ihtisas serbest bölge uygulaması yaygınlaştırılacak.

* Sanayi ve teknoloji şirketlerine, uygun koşullarda ve uzun vadeli finansman imkânlarının sağlanması için girişim sermayesi fonları ve kitle fonlaması platformları gibi sermaye piyasası araçlarından etkin bir şekilde faydalanılacak. İhtiyaç duyulan ulaştırma, lojistik, dijital, ulaştırma altyapısını destekleyecek yatırımlar önceliklendirilecek.

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