Küresel ticaret yüzde 9 azaldı

Buna göre, koronavirüs salgını geçen yıl küresel ticaret değerinde yüzde 9’lık bir düşüşe yol açtı. Küresel ticaretin mal ticareti öncülüğünde 2020’nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 artarak toparlandığı vurgulanan raporda, bunun da 2020’de küresel ticarette yıllık düşüşü yüzde 9’a tutmasını sağladığı belirtildi.

Geçen yılın ilk yarısında küresel ticarette yüzde 15 düşüş görülmüştü. Raporda, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki küresel ticaretteki toparlanmanın ‘düzensiz’ olduğuna vurgu yapılarak, büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerde mal ticaretinden dolayı güçlü kaldığı ifade edildi.

UNCTAD raporunda, son çeyrekte artışın Doğu Asya başta olmak üzere büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerden geldiğine işaret edilerek, Doğu Asya’da mal ticaretinin son çeyrekte yıllık yüzde 12 arttığı ifade edildi. Salgın döneminde Türkiye, Vietnam, Uganda, Çin, İsviçre, ve Tayvan’ın çok daha iyi bir ihracat performansı ortaya koydukları ifade edilen raporda, Venezuela, Suudi Arabistan, Kolombiya ve Nijerya’nın ise ihracatta nispeten daha kötü performans gösterdikleri belirtildi.