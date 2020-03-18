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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 17:48,Son Güncelleme:/

Küresel satış dalgasıyla altın ve petrol geriledi

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Küresel satış dalgasıyla altın ve petrol geriledi
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Altın ve petrol fiyatları, Covid-19 endişeleriyle tüm piyasalara yayılan satış dalgasının etkisiyle geriledi.

Covid-19 etkisiyle artan ekonomik endişelerle yatırımcıların nakit paraya yönelmesinin ardından altın fiyatları yüzde 1.0'den fazla düştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün varil başına 30.63 dolar düzeyindeydi. Petrol fiyatları, Covid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarına bağlı binlerce uçuşun iptal edilmesinin etkisiyle geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 5.64 düşerek 27.11 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 9.98 düşerek 24.26 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.60 düşüşle 12.29 dolardan,

- altın, yüzde 0.77 düşüşle 1,513.90 dolardan,

- bakır, yüzde 4.93 düşüşle 2.19 dolardan,

- platin, yüzde 4.85 düşüşle 633.00 dolardan ve

- paladyum yüzde 3.82 düşüşle 1,452 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 314 liraya, çeyrek altın 513 liraya, Cumhuriyet altını da 2,125 liraya geriledi.




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