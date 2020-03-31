Küresel rüzgar gücü artmaya devam ediyor

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünde ilk sıralarda yer alan Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya'nın yanı sıra piyasa koşullarının diğer ülkelerde de gelişmesiyle toplam kurulu güç, 2019'da bir önceki yıla göre 60 bin 400 megavat artarak 650 bin 557 megavat oldu.



AA muhabirinin, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC) 2019'a ilişkin yıllık raporundan yaptığı derlemeye göre, fosil yakıtlara nazaran daha temiz ve avantajlı olan rüzgar enerjisi kapasitesinin toplam kurulu güç içindeki artış eğilimi sürecek.



Yeni tip koronavirüs salgınının rüzgar sektörüne etkisi henüz bilinmemekle birlikte rüzgar enerjisi kapasitesine bu yıl sonunda, 76 bin megavat ilave olabilecek.



Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünde ilk sıralarda yer alan Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya'nın yanı sıra piyasa koşullarının diğer ülkelerde de gelişmesiyle toplam kurulu güç 2019'da bir önceki yıla göre 60 bin 400 megavat artarak 650 bin 557 megavat olarak kaydedildi.



OFFSHORE RÜZGARDA REKOR



Geçen yıl tüm zamanların kurulu güç ilavesi rekoruyla küresel deniz üstü (offshore) rüzgar gücü, 29 bin 136 megavata ulaştı.



İlave kurulu güç 2018'de 4 bin 348 megavat olarak gerçekleşirken, 2019 yılında bu rakam 6 bin 145 megavat olarak kayıtlara geçti.



KARASAL RÜZGARDA ÇİN, DENİZ ÜSTÜNDE BİRLEŞİK KRALLIK LİDER



Karasal rüzgar enerjisi kurulu gücünde geçen yıl 23 bin 760 megavat ilave kapasiteyle Çin lider konuma yükselirken, Çin'i, 9 bin 143 megavat ilave kapasiteyle ABD, 2 bin 377 megavat ilave kapasiteyle Hindistan takip etti.



Deniz üstü kurulu güçte Çin, 2019'da 2 bin 395 megavat ilave gerçekleştirdi. Çin'i 1763 megavat ilave kapasiteyle Birleşik Krallık izledi.

Öte yandan, Birleşik Krallık 9 bin 723 megavat toplam kurulu güçle ilk sırada yer aldı, bu ülkeyi 6 bin 838 megavat kurulu güçle Çin, 7 bin 493 megavat kurulu güçle Almanya takip etti.