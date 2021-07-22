Küresel rekabete demiryolu katkısı

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Demiryolu ağı hedefimiz, Çin ile olan rekabet gücümüzü artırmamıza ve küresel tedarik zincirindeki yerimizi güçlendirmeye katkı sağlayacaktır” dedi. Zeytinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında zaman zaman siyasi sorunlar ve gerilimler yaşansa da ekonomik ilişkilerin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Gümrük Birliği'nin Türk sanayisinin Avrupa değer zincirlerine dahil olmasında büyük rol oynadığını vurgulayan Zeytinoğlu, “AB, geçen yıl yüzde 41.3 ile en büyük ihracat pazarımız olmaya devam ediyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu doğrudan yatırımların yaklaşık yüzde 60'ı Avrupa ülkelerinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

MALİYET ARTTIRICI

Gümrük Birliği’nde var olan sorunların giderilmesi ve bunun yanında, kapsamının genişletilmesinin zamanının geldiğine işaret eden Zeytinoğlu, “AB, giderek artan sayıda ticaret anlaşmaları imzalıyor. Bu anlaşmalar Gümrük Birliği üzerinden Türkiye'yi de etkiliyor. Ancak tam üye olmadığı için Türkiye, bu anlaşmaların tarafı olamıyor. Daha sonra söz konusu ülkelere giderek onlarla müzakere etmesi gerekiyor. Ancak bu gecikmeye yol açabiliyor” şeklinde konuştu. Zeytinoğlu, bazı AB üyesi ülkeler tarafından Türkiye'den mal taşıyan TIR’lara getirilen kota ve geçiş ücretlerinin kapsamlı bir çözüme kavuşturulamadığını ve bunun maliyeti artırıcı bir etkide bulunduğunu vurgulayarak, "Bunlara ek olarak iki taraf arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların etkin bir şekilde çözümü, iki taraf arasında ticaret politikası alanında danışmanın güçlendirilmesi gibi konuların da ele alınması gerekiyor. Tabii AB tarafının da gündeme getirdiği bazı şikâyetler söz konusu. Tatmin edici bir çözüme kavuşturulması gerekiyor” dedi.

YEŞİL MUTABAKAT

Haziran zirvesinde AB liderlerinin, var olan sorunların çözümü için teknik düzeyde hazırlıkların devam etmesi ve bu sırada Türkiye ile resmi müzakerelere başlanması için komisyonun yetkilendirilmesi konusunda çalışmaların yapılmasına karar verdiğini hatırlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti: “Ancak AB tarafı süreci biraz daha zamana yaymak arzusunda. Gümrük Birliği'nin revizyonu ve güncellenmesi için resmi müzakerelerin başlaması ilişkilerin ilerlemesi açısından önem taşıyor. Bunun yanında Avrupa ekonomisinin hızlı değişimine ayak uydurmak açısından önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle Yeşil Mutabakat ve dijital gündem AB için en temel iki öncelik. Bu çerçevede üretim yöntemleri, ürün standartları ve iş yapma biçimleri hızla değişiyor ve değişecek.”



STA’LARIN SAYISI ARTIYOR

AB ekonomisinin Yeşil Mutabakat ve dijitalleşme sürecinde hızla dönüşürken, Türkiye'nin mutlaka bu dönüşümün içinde yer alması gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu, “AB, ürün standartlarını değiştirdikçe ve sınırda karbon düzenlemesi gibi yeni kriterler getirdikçe Türkiye'nin de kendi üretimini buna uydurması gerek. Aksi takdirde makas açılır ve Türkiye olarak bu avantajı hayata geçirmemiz mümkün olmaz” dedi. Zeytinoğlu, Türkiye'nin küresel değer zincirinin yeniden yapılanmasını kaçırmaması gerektiğini belirterek, “Asya ülkeleri ile de ticari ilişkilerimizi geliştirmemiz ve bu bölgedeki ülkelerle de yeni STA'lar yapabilmemiz gerekiyor. AB'nin her geçen gün STA'larının sayısını artırdığını görüyoruz. Bu da birçok üçüncü ülkeye AB pazarında imtiyazlı erişim imkânı sağlanması demek. Türkiye'nin Avrupa pazarındaki rakipleri artarken, uyum sürecine önem vermek gerekiyor” diye konuştu.

TAM ÜYELİK

Ulaştırmanın tedarik zincirleri açısından kritik bir konu olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, pandeminin ilk günlerinde tır ile yapılan ihracatlarda sorun yaşansa da bu sorunlar büyük ölçüde çözüldüğünü dile getirdi. Zeytinoğlu, Türkiye’nin ihracatının orta ve uzun vadede tır üzerinden yapılmaması gerektiğini ifade ederek, “Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin hedefi, AB aday ülke sıfatını da kullanarak ve AB'nin fonlarından da faydalanarak AB'ye olan demir yolu hatlarının modernizasyonu, hızlandırılması ve daha verimli hale getirilmesi olmalıdır. Demiryolu ağı hedefimiz, Çin ile olan rekabet gücümüzü de artırmamıza ve küresel tedarik zincirindeki yerimizi güçlendirmeye katkı sağlayacaktır” dedi. Ekonomi yönetimi ve hukuk konularında reform sürecinin canlı tutulması gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu, Türkiye açısından Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ötesinde esas ve nihai hedefin AB tam üyeliği olduğunu söyledi.

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