Küresel piyasalarda karışık seyir hakim

Avrupa'daki tüm endeksler, Avrupa Birliği'nin (AB) aşılama hızını ikiye katlama kararıyla artıda açılırken, Asya-Pasifik bölgesindeki endeksler, ABD yardım paketinin onaylanması üzerine, çoğunlukla ekside işlem görüyor. ABD borsalarında endeksler ise açılış öncesi işlemlerde eksideydi.



Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.73, Londra7da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.71 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.68 artıda açıldı. Euro/dolar paritesi yüzde 0.21 düşüşle 1,18906'ya gerilerken, sterlin/dolar paritesi 1.38444 dolarda sabit kaldı.



Japonya'da Nikkei 225 ve Güney kore'de Kospi endeksleri sırasıyla yüzde 0.42 ve yüzde 0.95 düşerken, Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0.43 artıda kapandı. Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1.29, Şangay Kompozit yüzde 1.80 ve Shenzhen Kompozit yüzde 3.09 düştü.



ABD'de açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones Industrial Average yüzde 0.52, Nasdaq 100 ise yüzde 2.2 ve S&P 500 yüzde 1.08 düştü.