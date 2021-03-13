Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde ocak sonundan bu yana devam eden yükseliş eğilimi üst üste yedinci haftaya taşınırken, ABD'de beklentilere paralel gelen enflasyon verisi de tahvil faizlerindeki yükselişi durduramadı. Tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilerken, artan küresel dolar talebinin, özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları üzerindeki olumsuz etkisi bu hafta önemli ölçüde arttı.

Enflasyonist endişeleri yatırımcıların gündemine taşıyan ve tahvil faizlerindeki yükselişte önemli rol oynayan emtia fiyatlarında ise bu hafta sakin bir seyir izlendi. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 0,7 gerileyerek 68,9 dolara inerken, bakırın libresi geçen hafta yüzde 4,2 değer kaybetmesinin ardından haftayı yüzde 2,8 yükselişle 4,1 dolardan tamamladı.

Azalan risk iştahı altının ons fiyatının üç haftalık hızlı düşüşünü sonlandırmasını sağladı. 3 hafta süren düşüş eğilimi ile yüzde 7 değer kaybeden ons altın, bu hafta gördüğü 1.676 dolar seviyesinden gelen alımlarla yükselişe geçerek yüzde 1,4 değer kazandı ve 1.724 dolara çıktı. ECB hafta içindeki toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, karar metni ve sözle yönlendirmelerle güvercin tutumunu devam ettirmesinin piyasalara etkisi sınırlı kaldı. Bu gelişmelerle ABD ve Avrupa borsaları ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi haftayı düşüşle tamamladı.



ABD TAHVİL FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Aylardır finans piyasalarının gündemini meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, hafta içinde Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşırken, 15 Mart haftasında Fed'in faiz kararı yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Analistler, 16-17 Mart'ta gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısında alınacak faiz kararı ve karar metni ile birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların ABD 10 yıllık faizlerinin yükseliş eğilimini sürdürmesinin ardından oldukça önemli hale geldiğini bildirdi.

Analistler, Fed'in artan enflasyonist baskılara ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti. Bununla birlikte yükseliş eğilimini sürdüren tahvil faizlerinin küresel piyasalarda risk algısını artırmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, Fed'in konuya ilişkin adımlarının yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, Fed'in geçen sene likiditeyi artırmak amacıyla attığı adımlardan bazılarının süresinin sonuna yaklaşıldığını ve uygulamadan kaldırılabileceği endişesinin piyasalarda tedirginliğe yol açtığını kaydetti. Fed'in likiditeyi artırıcı adımlarını uzatmaması halinde tahvillerdeki satıcılı seyrin derinleşebileceğini ifade eden analistler, bu durumun da pay piyasalarını baskılayabileceğini dile getirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin ABD Başkanı Biden'ın destek paketini imzalamasının ardından yüzde 1,50'nin altında kalıcılık sağlayamayarak tekrar yüzde 1,63 seviyesine çıkması pay piyasalarında yukarı yönlü hareketi törpüledi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, paketin ABD'de enflasyonu destekleyebileceğiyle ilgili görüşlere yanıt verdi. Ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savunan Yellen, "Bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum. Salgından önce yüzde 3,5'lik işsizlik oranımız vardı ve enflasyonda artış sinyali yoktu." yanıtını verdi. Yellen ayrıca, gerekirse enflasyondaki artışla mücadele edecek araçlarının bulunduğunu da söyledi.

ABD'de bu hafta açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta beklentiler doğrultusunda yüzde 0,4 artarken, çekirdek TÜFE'deki artış yıllık yüzde 1,3 ile tahminlerin altında kaldı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise, şubatta aylık yüzde 0,5 artarak piyasa beklentileri paralelinde gerçekleşti. ABD'de toptan eşya satışları ocakta yüzde 1,3 artışla beklentilere paralel seyrederken, haftalık işsizlik başvurularının 712 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle hafta genelinde alıcılı seyreden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 3,85 değer kazanarak 32.709 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 2,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,09 değer kazandı. 15 Mart ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi New York Fed sanayi endeksi, salı kapasite kullanımı, sanayi üretimi ve işletme stokları, çarşamba Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı ile perşembe günü ise Philadelphia Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.



ECB'NİN SÖZLE YÖNLENDİRMESİNİN PİYASALARA ETKİSİ SINIRLI KALDI

ECB hafta içindeki toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmese de karar metni ve sözle yönlendirme ile güvercin tutumunu sürdürdü. ECB Başkanı Christine Lagarde, tahvil faizlerindeki son artışın daha geniş finansman koşulları için bir risk teşkil ettiğini belirterek, "PEPP'te alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak" ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi'nin 2021'de yüzde 4, 2022'de 4,1 ve 2023 yılında yüzde 2,1 büyüme kaydetmesinin beklendiğini ifade eden Lagarde, PEPP'te net varlık alımların en azından Mart 2022'ye kadar ya da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin sona erdiği kararı verilene kadar devam edeceğini bildirdi.

Bu hafta açıklanan verilere göre Avro Bölgesi 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 4,9 daraldı. Almanya'da TÜFE şubatta yıllık yüzde 1,3 yükselerek, son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ocakta yüzde 1,4 artışla 108,8 milyar avroya çıkarak beklentileri aşarken, ülkede sanayi üretimi, ocakta, bir önceki aya göre yüzde 2,5 geriledi ve böylece Mayıs 2020'den beri devam eden yükselişini sonlandırdı.

İngiltere'de sanayi üretimi ise ocakta aylık yüzde 1,5, yıllık bazda yüzde 4,9 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmelerle dalgalı bir seyir izleyen avro/dolar paritesi 1,1836 ile Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti ve haftayı yüzde 0,3 artışla 1,1952'den tamamladı. Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,56 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 5 değer kazandı. Gelecek hafta; salı Almanya'da ZEW beklenti endeksi, çarşamba Avro Bölgesi'nde TÜFE, perşembe İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve cuma Almanya'da ÜFE verileri takip edilecek.



ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Asya borsalarında Japonya'da alıcılı bir seyir izlenirken, Uygur Türkleri konusu ve Hong Kong'un seçim yasasının değiştirilmesi dolayısıyla ABD ile Çin arasında yükselen tansiyona paralel Çin borsaları satıcılı seyretti. Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı hafta içinde kabul etmişti.

Geçen senenin son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 2,8 büyüyen Japonya ekonomisinde, cari işlemler dengesi ise 647 milyar yen seviyesinde gerçekleşirken, iki veride de beklentilerin altında kalındı. Öte yandan, Çin’de TÜFE şubatta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artarken, ÜFE de artış eğilimini sürdürdü. Bu gelişmelerle bu hafta, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,96, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,40 değer kaydetti. Gelecek hafta, pazartesi Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, salı Japonya'da sanayi üretimi, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı ve TÜFE verileri takip edilecek.



YURT İÇİNDE TCMB'NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Yurt içi piyasalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyasa aktörlerince olumlu karşılanan "Ekonomi Reformları" ve yoğun veri gündemiyle dalgalı bir seyir izlenirken, 15 Mart haftasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların gündemine yerleşti. Reform paketiyle birlikte ekonominin bir çok alanında detaylı bir değişikliğe gidilirken, makroekonomik alanda "kamu maliyesi", "fiyat istikrarı", "finansal sektör", "cari açık", "istihdam" ve "yapısal politikalar" başlıklarını kapsayan reformlar; yapısal alanda ise "kurumsal yönetişim", "yatırımların teşvik edilmesi", "iç ticaretin kolaylaştırılması", "rekabet" ile "piyasa gözetimi ve denetimi" temelinde oluşturuldu.

Erdoğan, reform çalışmasının özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunduğunu belirterek, "Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak istikamette gerçekleşmesi olmazsa olmazımızdır. Bu süreçte tüm politikalarımızı makroekonomik istikrarı güçlendirecek, verimliliği temel alan rekabetçi yatırımları ve üretimi destekleyecek şeffaf ve öngörülebilir bir yönetim anlayışıyla hayata geçiriyoruz." dedi.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı (TÜİK) takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak beklentileri aştı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ocakta yüzde 7,9 artması bekleniyordu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 1 milyar 867 milyon dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar oldu. TCMB'nin mart ayı beklenti anketine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,54 oldu.



BIST100 ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

BIST 100 endeksinde bu gelişmelerle alıcılı bir seyir izlenirken, analistlerin önemli direnç olarak dikkati çektiği 1.570 seviyesinden gelen kar satışlarıyla yükseliş sınırlı kaldı. Hafta içinde 1.580 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi bu seviyelerde tutunamayarak kazançlarını kısmen geri verdi ve haftayı yüzde 1 artışla 1.557,39 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL ise hafta içinde 7,7881 seviyesini görmesinin ardından haftayı yüzde 0,4 yükselişle 7,5609'dan kapattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu söyledi. Gelecek hafta yurt içinde pazartesi günü konut satışları ve bütçe dengesi, salı günü konut fiyat endeksi, perşembe günü TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükseltileceğini tahmin ediyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara