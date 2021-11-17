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Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri devam ediyor

#Küresel Pay Piyasaları#Enflasyon#Son Dakika
Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri devam ediyor

Küresel pay piyasalarında, ABD'de artan enflasyon baskılarının ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenenden önce sıkı para politikasına zorlayabileceği endişeleri devam ederken, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile Fed yetkililerinin konuşmaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

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ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dün çevrimiçi olarak bir araya gelmesi ve görüşme sonrası, Biden'ın pozitif açıklamaları ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin endişeleri hafifletirken, küresel ölçekte artan enflasyon piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor. Dün ABD'de açıklanan perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak mart ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti. ABD'de Walmart ve Home Depot gibi perakende zincirlerinin de beklenenden iyi gelen karlılıkları sonrası New York borsasında pozitif bir seyir izlendi.

Tüketici harcamalarındaki güçlü seyrin enflasyonu destekleyebileceği endişesi ise tahvil piyasalarında satışların artmasına neden oldu ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 1,65'e çıktı. Artan küresel dolar talebiyle dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste üçünce güne taşıyarak, 96,2'yle son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün açıklamaları takip edilen Fed yetkililerinden San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonomi için bir yıl öncesine göre daha pozitif olduğunu belirtirken, faiz artışı konusunda adım atmak için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

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Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtirken, Biden Fed Başkanlığı için kararını 4 gün içinde vereceğini açıkladı. Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,39, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında ise sınırlı da olsa satıcılı bir seyrin hakim olduğu görülüyor. Avrupa tarafındaki siyasi anlaşmazlıklar piyasaları etkilemeye devam ederken dün, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA) Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

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Kurumdan yapılan açıklamada, projenin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'nin, hattın işletme ruhsatını almaya yönelik daha fazla ön şartı yerine getirmek amacıyla Almanya yasalarına göre bir şirket kurması gerektiği belirtildi. Karar sonrası Avrupa'da işlem gören doğal gaz vadeli işlem kontratı yaklaşık yüzde 16 artışla 94,6 avroya çıktı. Polonya ve Belarus sınırında devam eden göçmen krizinde ise henüz somut bir gelişme bulunmazken, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler de artmaya devam ediyor.
Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

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Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 10 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,1264'e geriledi. Asya tarafında, Kovid-19 salgınında artan vakaların tedbirleri beraberinde getirmesi risk iştahını törpülüyor. Çin ile ABD devlet başkanlarının ikili görüşmesi ise pay piyasalarında olumlu fiyatlandı. Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre dış ticaret açığı ekimde 67,4 milyar yenle beklentilerin altında gerçekleşirken, çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 12,5 artsa da piyasa öngörülerini karşılayamadı.

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Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,40, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,10 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,30 yükseldi. Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.725,02 puana taşımasının ardından artan satış baskısıyla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre 0,99 azalışla 1.685,60 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada günü yüzde 2,51 artışla 10,3166'dan tamamlaması sonrası, bugün bankalararası piyasanın açılışında 10,4505 ile zirvesini gördü.

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Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.640 puanın destek, 1.725 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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#Küresel Pay Piyasaları#Enflasyon#Son Dakika

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