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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

#Küresel Piyasalar#Avrupa Merkez Bankası#Son Dakika
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel pay piyasaları, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping çevrimiçi olarak ekonomik ve siyasi konuları tartışmak için bir araya gelmeleri ve toplantı öncesi her iki liderin yapıcı açıklamaları sonrası sakin seyrederken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

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Dün küresel pay piyasaları alış ağırlıklı seyrini sürdürürken, New York borsası ise yatay seyretti. ABD'de Biden'ın, ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylamasına karşın, devam eden enflasyon baskıları tahvil piyasalarında satışların artmasına neden oluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,6290'la 27 Ekim'den bu yana, altının ons fiyatı da 1.870 dolarla 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, enflasyon baskısının yatırımcı davranışlarında değişime neden olduğunu kaydederek, bir çok yatırımcının kendisini enflasyondan koruyabilecek yatırım araçlarına başvurmaya başladığını belirtti. Bugün açıklanacak perakende satışlar verilerinin tüketici davranışlarına ilişkin ipuçları barındırdığını kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini bildirdi. ABD'nin rezervlerindeki petrole dokunup dokunmayacağına ilişkin bir açıklama olmaması ise petrol fiyatlarını destekledi. Brent petrolün varil fiyatı üst üste 4 günlük düşüş eğiliminin ardından yeni günde yüzde 1 artışla 82,2 dolardan işlem görürken, dolar endeksi ise 95,5 seviyesinde bulunuyor.

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Dün, New York borsasında endeksler yatay bir izlerken, bugün endeks vadeli işlem kontratlarınnda da sakin seyrin korunduğu görülüyor. Avrupa tarafında ise gündem siyasi anlaşmazlıklarla belirlenmeye başladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ile yaşanan göçmen krizinden dolayı AB’nin Belarus'a yönelik yaptırımlarını hava yolu şirketleri de dahil olmak üzere genişleteceğini açıkladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya’nın "müzakere ara bulucusu" olarak yardımcı olabileceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile Kuzey İrlanda konusunda yaşanan sorunları çözebilmek için müzakerelere devam etmek istediklerini ancak tartışmaya neden olan Kuzey İrlanda Protokolü'nü askıya almalarının "tamamen meşru" olacağını dile getirdi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enerji fiyatlarındaki artış veya arz kısıtlamalarının devam etmesi halinde enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğini bildirdi. Bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler de artmaya devam ediyor. Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

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Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,7 azalışla 1,1361'le Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1382 seviyelerinde bulunuyor. Çin'de Kovid-19 salgınında tedbirler artırılırken, emlak sektöründeki sıkıntılar da varlığını koruyor. Çin'in emlak sektörü için kredi kanallarını gevşetebileceğini açıklamasının ardından pay piyasalarında işlem gören şirketler kısmen rahatlasa da, konu tamamen çözüme kavuşmadı. Son olarak Kaisa şirketinin tahvil ödemesini yapamadığına yönelik iddialar risk algısını artırmaya devam ediyor.

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Buna karşın, Çin ile ABD arasında devlet başkanları seviyesinde düzenlenen görüşme risk iştahının yüksek seyretmesinde etkili oluyor.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,05 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,91 artışla rekor kapanış seviyesi olan 1.702,49 puandan tamamladı.

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Avusturya aşısızlara kapandı Ya aşı ya da evAvusturya aşısızlara kapandı! Ya aşı ya da evHaberi Görüntüle

Ekim ayından bu yana alıcılı seyreden banka hisseleri, dün Garanti BBVA'nın ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) açıklaması sonrası tarihi yükselişlerinden birini kaydetti. BBVA'nın, Garanti BBVA hisseleri için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdiğini ve alım fiyatının, gerekli izinlerin alınması durumunda hisse başı 12,20 lira olacağını açıklamasıyla banka hisselerinin büyük çoğunluğu günü yüzde 10'a yakın değer kazancıyla tavan fiyattan tamamladı.

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Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada günü yüzde 0,80 artışla 10,0639'dan tamamlaması sonrası, bugün bankalararası piyasanın açılışında 10,0937 ile zirvesini gördü. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.720 ve 1.740 seviyelerinin direnç, 1.660 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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#Küresel Piyasalar#Avrupa Merkez Bankası#Son Dakika

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