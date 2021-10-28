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HABERLEREkonomi Haberleri

Küresel piyasalar yoğun veri gündemi öncesi negatif seyrediyor

#Küresel Piyasalar#Merkez Bankası#Ecb

Küresel piyasalarda, artan enflasyon endişeleriyle şahinleşen para politikaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yükselen vaka sayılarının ekonomileri beklenenden daha olumsuz etkileyebileceği korkusuyla satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

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Küresel bazda merkez bankalarının şahinleşmeye devam etmesi pay piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kanada Merkez Bankası'nın dün varlık alımı programını uygulamadan kaldıracağını duyurması sonrası Brezilya Merkez Bankası da politika faizini 150 baz puan artırarak yüzde 7,75'e çıkardı. Brezilya Merkez Bankası beklentileri aşan faiz artırımı kararının yanı sıra aralıktaki toplantıda da faiz artışına devam edebileceği yönlendirmesinde bulundu. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise beklentiler paralelinde politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde -0,10'da bıraktı. 10 yıllık tahvil getiri hedefini de değiştirmeyen BoJ büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

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Asya tarafında Kovid-19 salgınının ekonomiye olası etkileri de pay piyasalarında satış baskısını güçlendiriyor. Çin'in sıfır vaka politikasına karşın bölgesel vaka sayılarındaki artış ve uygulanan keskin kısıtlamalar ekonomideki toparlanma hızını törpülüyor. Kovid-19 salgının küresel ekonomilerin toparlanma sürecini yeniden etki altına alabileceği korkusu ise tahvil talebinin artmasına neden oldu.
ABD'de dün yüzde 1,52'ye kadar gerileyen 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 1,56 seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarında ise İran'ın nükleer müzakerelere yeniden başlanacağını duyurması ve ABD'de artan stokların etkisiyle yaklaşık 3,5 dolarlık düşüş yaşandı. Petrolün varil fiyatı şu sıralarda 82 dolardan işlem görüyor. Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,51 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,74 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. Avrupa tarafında, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi.

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ECB'nin, bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, destekleyici tutumunu da sürdüreceği tahmin ediliyor. Buna karşılık artan enflasyon baskılarına ilişkin yapılacak yönlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatları ise Rusya'dan gelen yapıcı açıklamalarla geriledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom’a, Rusya’daki doğal gaz depolama tesislerini doldurduktan sonra, Avrupa’daki depolama tesislerine yönelik doğal gaz tedarikini artırma talimatı verdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Bugün Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre perakende satışlar aylık yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. BoJ'un beklentiler dahilindeki kararları sonrası azalan küresel risk iştahına paralel Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Çinli emlak şirketlerine ilişkin gelişmeler de gündemin odağındaki yerini koruyor.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.

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Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste sekizinci güne taşıyarak günü yüzde 0,67 artışla 1.519,25 puandan tamamladı. Bugün pay piyasalarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarım gün işlem gerçekleştirilecek.
Dolar/TL ise dün yüzde 0,48 gerileyerek 9,4979'a inmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,5210 seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, yurt içinde şimdiye kadar açıklanan finansal sonuçlara göre şirket karlılıklarının 3. çeyrekte çoğunlukla beklentileri aştığını belirterek, borsada hisse ve sektör bazlı ayrışmaların etkili olmaya devam edeceğini kaydetti.

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Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve ECB'nin faiz kararı olmak üzere yatırımcıların yoğun haber ve veri gündemine odaklandığını belirtti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.530 puanın direnç, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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#Küresel Piyasalar#Merkez Bankası#Ecb

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