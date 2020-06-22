Küresel piyasalar yeni haftaya karışık başladı

Geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve merkez bankalarının genişlemeci adımları ile dalgalı bir seyir izleyen küresel piyasalar, haftalık bazda yükseliş kaydetti.

ABD'de artan Kovid-19 vaka sayısındaki artışa karşın makroekonomik verilerde görülen beklentilerin üzerindeki toparlanma, pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,8 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,56 değer kaybetse de endeksler haftalık bazda yükseliş eğilimini korudu.

Haftalık değer kazancı yüzde 4'e yaklaşan Nasdaq endeksi ise cuma günü yatay bir seyir izledi. Analistler, ABD'de özellikle güney kesimlerindeki eyaletlerde Kovid-19'a yakalanan genç sayısının ciddi oranda artış gösterdiğini belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ancak piyasalardaki ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin halen devam ettiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, cuma günü pozitif seyreden borsalar, haftalık bazda da ortalama yüzde 3 değer kazandı. Sterlin ve avronun, dolar karşısındaki değer kaybı ise İngiltere Merkez Bankası'nın varlık alım programını artırması sonrası devam etti. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,10 yükseliş kaydetti.

Sterlin/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 1,5 değer kaybetmesi sonrası bugün Asya piyasalarında yüzde 0,3 prim yaparak 1,2390 seviyesinde dengelendi. Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, işlem hacmi rekorları ile yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,99, haftalık bazda ise yüzde 3,44 değer kazanarak 113.611,89 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Cuma günü 6,8529'a gerileyen dolar/TL ise bugün düşüş eğilimini sürdürerek 6,8420 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı ve ABD'nin büyümesi, yarın ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 112.000 puanın destek konumuna geldiğini, dolar/TL'de ise 6,80-6,85 bandının takip edileceğini kaydetti.