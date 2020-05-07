Küresel piyasalar veri odaklı seyrediyor

Piyasalar, bir yandan ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlik, diğer yandan belirsizlikler ve tarihi düşük seviyelerdeki makroekonomik verilere ilişkin endişelerle dalgalı bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası veri odaklı bir seyir söz konusu olacak.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı, nisanda 20 milyon 236 bin azalarak tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti. Verinin ardından borsalarda karışık bir seyir izlendi. Ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinde alımlar görülse de sanayi ve hizmet sektörü hisselerinde düşüşler kaydedildi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,91 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 yükseldi. Analistler, cuma günü yayımlanacak ABD'nin nisan ay istihdam raporu öncesi bugünkü haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 6 haftada toplam 30 milyon 307 bine ulaşmıştı.

Avrupa tarafında, Almanya mahkemeleri ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki uyumsuzluk devam ederken, avro/dolar paritesi de düşüş eğilimini sürdürüyor. Parite, dün yüzde 0,4 azalışla 1,0795'e geriledi ve böylece haftalık değer kaybı yüzde 2'ye yaklaştı.

Dün açıklanan Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 7,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Öte yandan Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar da Kovid-19 salgını tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azaldı.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 yükseldi. BoE, saat 09.00'da açıkladığı karara göre, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,10'da sabit bıraktı.

Asya piyasaları da bugün karışık bir seyir izliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Yurt içinde, dün sınırlı da olsa satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 98.571,46 puandan tamamladı. Dün 7,1988'den kapanışa yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2150 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.