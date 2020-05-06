Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kaldırmayı sürdürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik söylemlerini yumuşatmasının etkisiyle dün pozitif bir seyrin izlendiği piyasalarda devam eden belirsizliklerin alımları sınırladığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini belirterek, salgından sorumlu tuttuğu ve geçen hafta gümrük tarifelerini tekrar gündeme getirdiği Çin ile ilgili ise "İstihbarat raporlarından anlıyoruz ki, Çin'de kötü şeyler oldu. Çin, bunu (virüsü) kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçerken, yeni vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesi, ülkeleri ekonomiye ilişkin tedbirleri gevşetme konusunda cesaretlendiriyor. Bu gelişmelerin yanı sıra dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı endeksi, nisanda 10,7 puan azalarak 11 yılın en düşük seviyesi olan 41,8'e geriledi.

Analistler, düşüşün devam etmesine karşın piyasa beklentisinden (36,8) daha iyi bir seviyeye işaret etmesi nedeniyle ISM verilerinin etkisinin sınırlı kaldığını söyledi. Dün Dow Jones endeks yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Almanya mahkemeleri arasındaki gerilime karşın borsalarda bir önceki günün kayıpları telafi edilmeye çalışıldı. Almanya Anayasa Mahkemesi, ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya'nın yasalarına aykırı olacağına karar verdi. ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağına hükmetti. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer ise kararın ayrıntılarını inceleyeceklerini belirterek, "AB hukukunun öncelikli uygulanacağı ve Avrupa Adalet Divanı kararlarının tüm ulusal mahkemeleri bağlayıcı olduğu gerçeğini teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,40 değer kazandı. ABD ve Avrupa borsalarının dünkü yükselişlerinin ardından bugün Asya piyasalarında da genel olarak alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da resmi tatil devam ederken, 4 günlük aradan sonra işleme açılan Çin borsasında, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kazandı. Güney Kore'de Kospi endeksi ise şu dakikalarda yüzde 1,5 yükselişle 1.923 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün 98.000-100.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 98.737,52 puandan tamamladı. Yüzde 0,4'lük artışla 7,0749'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0790 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesi bugünkü ADP özel sektör istihdam verisinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,95-7,10 bandının izleneceğini kaydetti.