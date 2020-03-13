Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor

Çin'de Kovid-19 salgınından ölen ya da etkilenen insan sayısındaki artış hızı neredeyse dursa da salgın merkezinin Avrupa'ya kaydığı açıklamaları ve vaka sayısının Amerika ve Avrupa kıtasında hızlı bir şekilde artması, dün pay piyasalarında tarihi düşüşlerden birine neden oldu.



İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Kovid-19 salgınının hızla yayılması nedeniyle nüfustan mümkün olduğunca sosyal temaslardan kaçınmasını istedi. Fransa'da ise salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ve vaka sayısı 2 bin 876'ya yükseldi.



Amerika kıtasında da hızla yayılan salgın nedeniyle ABD'nin Virginia eyaletinde acil durum ilan edilirken, Maryland'de okullarda eğitime iki hafta süre ile ara verildi. Salgına yakalanan ve kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde de Kovid-19 tespit edildi.



Bu gelişmeler ve çözüme ilişkin henüz tatmin edici bir gelişme olmaması nedeniyle birçok ülke borsası tüm zamanların en hızı düşüşünü gerçekleştirirken, petrol başta olmak üzere emtia fiyatları da geriledi. Güvenli liman olarak düşünülen altının fiyatı ise diğer piyasalardaki sert düşüşlerin neden olduğu likidite ihtiyacını karşılamaya çalışan yatırımcıların satışlarıyla dün yüzde 3,5 değer kaybetti.



Dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerinin ardından ilk güçlü adımını da attı. New York Fed, Kovid-19 salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, banka dün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağlaken, bugün de 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyar dolarlık likidite enjeksiyonu yapılacak.

Fed'in adımına karşın dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 9,99, S&P 500 endeksi yüzde 9,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 9,43 değer kaybetti.



Avrupa borsaları, ABD'nin Avrupa'dan seyahatlere bir ay süreyle kısıtlama getirmesi, salgında vaka sayısındaki hızlı artış ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) destekleyici adımlarının yeterli olmadığına ilişkin değerlendirmelerle dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirdi.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 12,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 10,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 12,28 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 16,92 düşüş kaydetti.



Bugüne de sert düşüşlerle başlayan Asya borsaları, kapanışa yakın gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Şu dakikalarda Nikkei 225 endeksi yüzde 5,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Güney kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5 değer kaybetti.



Yurt içinde, dünya borsalarındaki panik havasının neden olduğu güçlü satışlarla yüzde 7,26 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 93.639,50 puandan günü tamamladı. Dün yüzde 1,7 artışla 6,3168'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,3050'den işlem görüyor.



Analistler, Türkiye'de ilk salgın vakasının görülmesine karşın güçlü tedbirler alındığını belirterek, borsada dünya pay piyasalarındaki panik havasının etkili olması nedeniyle Borsa İstanbul yönetiminin de bazı tedbirler aldığını bildirdi.



Borsa İstanbul yönetimi, pay piyasalarında aşırı oynaklık ve fiyatlardaki sert hareketleri sınırlamak adına aldığı tedbirleri bugünden itibaren uygulamaya geçirecek. Yapılan duyuruya göre, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjları düşürülürken, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan "devre kesici"ye ilişkin de ayarlamalara gidildi.



Pay Piyasasında, gün içi fiyat marjı, tüm gruplarda yüzde 10'a düşürülürken, "devre kesici tetikleme oranı" tüm gruplarda yüzde 5'e indirildi, devre kesici sonrası emir toplama süresi" ise 30 dakikaya çıkarıldı.



Yeni düzenlemelerle dünya borsalarıyla birlikte Borsa İstanbul'da etkili olan aşırı oynaklığın azaltılabileceğini ve panik ortamında bireysel yatırımcıların zararlarının sınırlanacağını dile getiren analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi, Almanya'da enflasyonun öne çıktığını söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,33'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor. Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı tahmin ediliyor.