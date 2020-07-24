Küresel piyasalar negatif seyrediyor

ABD'nin "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini iddia ettiği Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması sonrası iki ülke arasında artan gerilim pay piyasalarını negatif etkiliyor. Çin hükümeti de bugün yapılan açıklamayla, ABD'ye, Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Çin'in ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından, Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirildi. Bakanlık, söz konusu kararı, "ABD'nin mantıksız hamlesine karşı gerekli ve meşru bir cevap" olarak nitelendirdi.

Bu gelişmeler ve dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurularının marttan bu yana ilk kez artması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,31, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,29 değer kaybetti. Analistler, özellikle teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının iyi gelmesi sonrası, beklentinin gerçekleşmesi nedeniyle kar satışlarının etkisini artırdığını, bunun da endekslerdeki düşüşü derinleştirdiğini bildirdi.

ABD borsalarında satışların güçlenmesi öncesinde kapanan Avrupa borsalarında ise yatay bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise üst üste 3'üncü kez test ettiği 1,16 seviyesinin üzerinde tutunamasa da şu dakikalarda 1,1590-1,1600 dar bandında dengelendi. ABD borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle borsada işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 8,25'te sabit bırakmasının ardından dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 artışla 119.031,16 puandan tamamladı. Dün 6,8437'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8420'den işlem görüyor. Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade eden analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors'un Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.