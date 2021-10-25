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Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

#Küresel Pay Piyasaları#Sektörel Güven Endeksleri#Brent Petrol
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalarda, dünya genelinde artış eğiliminde olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarına ilişkin tedirginliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, açıklanmaya devam eden 3. çeyrek şirket finansal sonuçları hafta boyunca pay piyasalarında yatırımcıların odağında olacak.

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Küresel pay piyasaları geçen hafta açıklanan 3. çeyrek şirket karlılıklarının beklentilerden iyi gelmesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı, enflasyon baskısı ve tedarik sorunları yatırımcıların risk iştahını törpüleyen etkenler arasında öne çıktı. Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) faiz oranlarını indirebileceğine ilişkin beklentilerin tekrar gündeme gelmesi ve piyasaların regüle edilmesinde sona gelindiğine yönelik tahminler Asya'da yeni haftanın açılışında pay piyasalarını destekledi. Öte yandan piyasaların odağında yer alan bir diğer konu olan enflasyonla ilgili olarak ise ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları takip edildi. Yellen, enflasyonun 2022'nin ortalarına kadar devam edebileceğini, ancak durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

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Açıklanmaya devam eden 3. çeyrek şirket bilançoları ise pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı ayrışmaların artmasına neden oluyor. Bu hafta S&P 500 şirketlerinden 200'ünün bilanço açıklaması beklenirken, bugünün takviminde Facebook ve HSBC gibi şirketlerin finansal sonuçları dikkati çekiyor. Bu hafta Japonya ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları gündemin en önemli maddeleri arasında yer alırken, iki bankanın da faiz oranlarını ve destekleyici politika tutumunu değiştirmesi beklenmiyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen 6 baz puan yükselişle yüzde 1,6370'ten tamamlamasının ardından yeni haftaya da artışla yüzde 1,6450 seviyesinden başladı.

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Brent petrolün varil fiyatı üst üste 9 haftalık yükseliş eğiliminin ardından yeni haftaya da değer kazancıyla başlayarak 85,4 dolardan işlem görürken, dolar endeksi ise 93,5 seviyesinde bulunuyor. Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,21 yükseldi. New York borsasında bugün endeks vadeli işlem kontratlarının yatay seyrettiği görülüyor. Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler artmaya devam ederken, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında süren Kuzey İrlanda'nın ticaret durumuna ilişkin görüşmelerin olumlu devam etmesi risk iştahını artırdı.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1660 seviyelerinde bulunuyor. Asya'da Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları risk algısını yükseltse de, Çin'de para politikası yapıcılarının finansmanı ucuzlatacağına ilişkin beklentiler ve 3. çeyrek finansal sonuçları alış ağırlıklı seyri destekliyor. Öte yandan, uzun süredir satıcılı seyrin yoğunlukta olduğu Çin borsasına yabancı yatırımcı ilgisinin tekrar arttığına ilişkin analizler, dikkatleri tekrar Şanghay bileşik endeksi üzerine çekiyor.

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Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,88 azalırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,38, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,68 artışla 1.479,93 puandan tamamlarken, böylece 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını yapmış oldu. Dolar/TL ise cuma günü uluslararası piyasada yüzde 0,89 artışla 9,6021'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,74 seviyelerinde işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.460 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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#Küresel Pay Piyasaları#Sektörel Güven Endeksleri#Brent Petrol

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