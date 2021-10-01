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Küresel piyasalar enflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor

#Enflasyon#Küresel Piyasalar#Piyasalar
Küresel piyasalar enflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve enerji arzında yaşanan daralmanın küresel bazda enflasyon baskılarını artıracağı endişesiyle satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

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Tedarik zincirindeki kırılmalar dünya genelinde birçok varlık fiyatının güçlü dalgalanmasına sebep olurken, enflasyon endişesi ise piyasalar üzerindeki etkisini artırmaya devam ediyor. Dün, ABD'de geçici bütçe tasarısının Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasına karşın New York borsası enerji ve perakende şirketleri öncülüğünde sert düşerken, söz konusu negatif seyir Asya borsalarıyla yeni güne de taşındı. Avrupa ve Asya'da da enerji arzı gündemin ana maddelerinden birini oluştururken, Çin'de kamu şirketlerine ne pahasına olursa olsun enerji güvenliğinin sağlanması ve bu konuda tedarik sıkıntısı yaşanmaması talimatı verildi.

Avrupa'da ise doğal gaz fiyatları artmaya devam ediyor. Doğal gaz vadelileri eylülde yüzde 90,2 artışla 51,4 avrodan 97,8 avroya çıktı. Analistler, Avrupa'da kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla artan ısınma ihtiyacının tüketici harcamalarında ciddi etkileri olmasının beklendiğini ifade ederek, söz konusu durumun enflasyonist etkilerinin güçlü olabileceğine dikkati çekti. Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,19, Dow Jones endeksi yüzde 1,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Endekslerin aylık düşüşü ise ortalama yüzde 5'e yaklaşarak, Mart 2020'den bu yana kötü performansa işaret etti. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında küresel pay piyasaları ve enerji arzına ilişkin endişelerle dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi, Avro ise dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederek, 1,1562 ile Temmuz 2020'den beri en düşük seviyesini gördü. Parite, bugün 1,1580 seviyelerinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 düşüş kaydetti. Vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni günün açılışında da satıcılı seyrediyor. Asya'da, Çin bir hafta sürecek tatile girerken, tedarik zinciri ve enerji arzına ilişkin endişelerin Asya piyasasında güçlü biçimde fiyatlandığı görülüyor.

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Japonya'da açıklanan verilere göre işsizlik oranı yüzde 2,8'e gerilerken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5'e yükseldi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 2,27 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti. Dün küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,04 üzerinde 1.406,39 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,38 azalışla 8,8902'den kapanış yapmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,8750 seviyesinde işlem görüyor.
Öte yandan, Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verileriyle birlikte ABD'de kişisel gelirler ve kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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#Enflasyon#Küresel Piyasalar#Piyasalar