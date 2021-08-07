Küresel piyasalar belirsizlikler haftasını rekorlarla geçti

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin açıklamalarında iş gücü piyasasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerinden çok uzakta olduğuna dikkati çekmeleri, ABD'de açıklanan istihdam verilerini gündemin odağına yerleştirdi.

Tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri geride bıraktığı haftada dünya genelinde makroekonomik veriler ise karışık sinyaller verirken, söz konusu durum küresel para politikasındaki destekleyici duruşun bir süre daha devam edeceği beklentisiyle pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdi.

Gelecek hafta dünya genelinde açıklanacak enflasyon verileri ise para politikalarının geleceğine ilişkin olası etkileri sebebiyle yatırımcıların gündemine yerleşti.

Analistler, özellikle ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın "geçici" olduğunu düşündüğünü bir çok kez tekrarladığını hatırlatarak, ABD'de enflasyonun hız kesmesi durumunda politika yapıcıların elini rahatlatabileceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi üst üste beş haftalık düşüş eğilimini sonlandırarak yaklaşık 7 baz puan artışla yüzde 1,2960'a çıkarken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de 2 baz puan yükselişle haftayı yüzde 0,2080'den tamamladı.

Dolar endeksi de haftayı yüzde 0,7 artışla 92,78 seviyesinden kapattı.

Altının ons fiyatı analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.830 doları bu hafta da geçememesinin ardından beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisiyle birlikte sert düştü. 5 Temmuz haftasından bu yana 1.790-1.830 dolar aralığında hareket eden altının ons fiyatı 1.790 doların aşağı yönlü kırılmasıyla haftayı 2,77 azalışla 1.764 dolardan tamamladı.

Kovid-19 salgınında delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi petrol fiyatlarını baskılarken, marttan bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştiren Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,2 azalışla 70,3 dolara indi.

Bridgewater Associates Kurucusu Ray Dalio'nun Bitcoini bir nevi dijital altın olarak tanımlaması sonrası kripto para piyasasında yükseliş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşınırken, 17 Mayıs haftasından bu yana en yüksek seviye olan 43.392 doları gören Bitcoin 43.000 dolar seviyesinde dengelendi.

NEW YORK BORSASINDA YENİDEN REKOR HAFTASI

ABD'de Fed'in para politikası duruşunu etkileyebilecek istihdam verilerinin gündemin odağında olduğu haftada alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilecek.

ABD'de makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi, para politikasının bir süre daha destekleyici olmaya devam edeceği beklentisiyle risk iştahının artmasında etkili oldu.

Öte yandan, Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, hafta içinde katıldığı bir etkinlikte, Fed'in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023'te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti.

Fed'in varlık alımlarını azaltma sürecine doğru ilerlediğini aktaran Clarida, bu konuda sürprize yer bırakmadan iletişimin sağlanacağını vurguladı.

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte para politikasına ilişkin daha belirgin bir yol haritası ihtimalinin oluşabileceğini kaydederek, yıllık enflasyonda nispeten de olsa bir gerileme öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokmasının ardından, konuya ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu hafta ABD'de açıklanan verilere göre ise, ABD'de ISM imalat sanayi PMI 60,6'dan 59,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ADP özel sektör istihdamının 330 bin kişi artmasına karşın beklentilerin belirgin şekilde altında kalırken, ABD'de işsizlik temmuzda yüzde 5,4'e geriledi.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında üç endeks de tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ederken, S&P 500 endeksi ve Dow Jones endeksi haftalık kapanış rekoru kırdı.

Buna göre, S&P 500 endeksi yüzde 0,94, Nasdaq endeksi yüzde 1,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,78 yükseldi.

9 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, çarşamba Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve hazine bütçe dengesi, perşembe Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma günü Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

AVRUPA BORSALARINDA İNGİLTERE HARİÇ REKOR HAFTASI

Avrupa borsaları, güçlü şirket bilançoları ve ekonomideki toparlanmanın devam ettiğine ilişkin verilerle İngiltere hariç tarihi zirveleri görürken, gelecek hafta Almanya'da enflasyon ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu haftaki toplantısında faiz oranları ve varlık alımlarında beklentilere paralel değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım programını da 895 milyar sterlinde tuttu.

Bununla birlikte bankanın karar metninde ekonominin bankanın tahminlerine paralel bir yön izlemesi durumunda az da olsa bir sıkılaştırmanın yapılabileceği ifade edilirken, bu durumun orta vadede para politikasının enflasyon hedefleriyle uyumlu olabilmesi için gerekli olduğu aktarıldı.

Avrupa'da yayılmaya devam eden delta varyantına karşın bu hafta açıklanan şirket bilançolarında güçlü karlılık ve ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini ilişkin göstergeler Avrupa borsalarının rekor seviyelere çıkmasında önemli rol oynadı.

Bu hafta açıklanan verilere göre ise imalat sanayi PMI Almanya'da 65,9, Avro Bölgesi'nde 62,8 ve İngiltere'de 60,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bununla birlikte, Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 4,1 artışla beklentileri oldukça geride bırakırken, sanayi üretimi yüzde 1,3 azalışla piyasa öngörülerini karşılamadı.

Söz konusu gelişmelerle Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri beş haftanın ardından sınırlı da olsa yükselirken, Fransa, İtalya ve İspanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini sürdürdü.

Avro/dolar paritesi ise haftayı yüzde 0,9 değer kaybıyla 1,1759'dan tamamladı.

Avrupa borsalarında bu gelişmelerle Fransa ve İtalya'da rekor seviyeler görülürken, Almanya'da DAX endeksi en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,09 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,51 değer kazandı.

Gelecek hafta; pazartesi Almanya'da dış ticaret dengesi, salı Zew beklenti endeksi, çarşamba TÜFE, perşembe İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve cuma Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

ASYA BORSALARI KÜRESEL PİYASALARA PARALEL YÜKSELDİ

Asya borsaları bu hafta küresel pay piyasalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin ile ABD arasında devam eden gerilim yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Çin'in Hong Kong borsasında kote Çinli şirketler üzerindeki baskı Asya piyasalarında gündemin üst sıralarında yer almaya devam ederken, bazı şirketlere de antitröst önlemleri alacağına ilişkin söylentiler pay piyasalarında yukarı yönlü hareketi törpüleyen etkenlerin başında geliyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları risk algısını artırmaya devam ederken, ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişeler de sürüyor.

Bu hafta açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI Çin'de 50,3'e gerilerken, Japonya'da 53'e yükseldi.

Japonya'da Tokyo TÜFE yüzde 0,1 gerilerken, çekirdek TÜFE yüzde 0,1 artışla beklentilerin hemen üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi haftalık bazda yüzde 1,79, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,97, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,84 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

9 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Çin'de TÜFE ve ÜFE ve çarşamba Japonya'da ÜFE verileri bulunuyor. Öte yandan, Japonya'da tatil nedeniyle pazartesi piyasalar kapalı olacak.

BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI

Yurt içinde bu haftanın gündeminde bulunan TÜFE beklentileri aşsa da, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi oldukça olumlu geçen bilanço döneminin de katkısıyla alış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi bulunuyor.

Yurt içinde bu hafta veri gündeminin odağında enflasyon verileri bulunurken, temmuzda yüzde 1,80 artan TÜFE AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin yüzde 1,62 olan öngörülerini geride bıraktı.

Buna karşılık küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyir ve açıklanan şirket bilançolarındaki olumlu gerçekleşmelere paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarından kısmen de olsa olumlu ayrışmayı başardı.

Ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı aşılama hızla devam ederken, toplam yapılan aşı sayısı 75 milyonu geçti.

Hafta içinde açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI 54'e çıkarak, ocaktan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu gelişmelerle, BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3 artışla 1.434,76 puandan tamamlarken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.400 seviyesinin ise destek olarak takip edileceğini söyledi.

Dolar/TL ise, haftalık bazda ise yüzde 2,09 değer kazanarak haftayı 8,6311'den tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde salı işsizlik oranı, perşembe TCMB'nin faiz kararı ve sanayi üretimi, cuma ise cari denge ve konut satışlarıyla birlikte Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Hafta boyunca şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 19'da sabit bırakmasını bekliyor.

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