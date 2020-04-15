Küresel petrol arzı martta arttı

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi martta bir önceki aya göre günlük 680 bin varil artışla 28 milyon 580 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 390 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi şubatta günlük 33 milyon 370 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise bu dönemde 600 bin varil azalışla 66 milyon 270 bin varil oldu. Böylece, küresel petrol arzı martta bir önceki aya göre günlük 30 bin varil artarak 100 milyon 240 bin varile yükseldi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de günlük ortalama 9 milyon varilin üzerinde azalacağı tahmin ediliyor. Söz konusu azalışta, Kovid-19 salgını nedeniyle 187 ülkenin sınırlarının geçişlere kapalı ya da sınırlı olmasıyla birlikte ulaşımda ve ekonomilerde hareketliliğin azalması gösteriliyor.

Petrol talebinde 33 milyon 400 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 28 milyon varille Amerika ve 12 milyon 700 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.