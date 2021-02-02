MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel iş seyahati harcamalarının yüzde 21 artması bekleniyor
GeriEkonomi Küresel iş seyahati harcamalarının yüzde 21 artması bekleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Küresel iş seyahati harcamalarının yüzde 21 artması bekleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel iş seyahati harcamalarının yüzde 21 artması bekleniyor
Abone Olgoogle-news

Küresel İş Seyahatleri Birliği (Global Business Travel Association-GBTA), iş seyahati harcamalarının Kovid-19’da aşılama oranının artması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle 2021'de yüzde 21 artmasının beklendiğini bildirdi.

GBTA, iş seyahati sektörüne ilişkin görünüm raporunu açıkladı. Buna göre, iş seyahati harcamalarının bu yıl dünya genelinde yüzde 21 artacağı tahmin ediliyor.

Raporda, “Aşılama oranının küresel olarak atması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle bu artışın (yüzde 21) büyük kısmının 2021'in sonunda oluşması bekleniyor.” denildi.

Raporda, iş seyahati harcamaların 2025’e kadar Kovid-19 öncesi seviyelere geri döneceği tahmininde bulunuldu. İş seyahati pazarı son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyürken, Kovid-19 salgını ve bununla gelen seyahat yasaklarıyla birlikte büyük kayıplar yaşadı. Birçok konferans iptal edilerek çevrim içi ortama taşındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle