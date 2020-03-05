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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 16:00,Son Güncelleme:/

Küresel gıda fiyatları şubatta düştü

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Küresel gıda fiyatları şubatta düştü
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleriyle dünya gıda fiyatlarının şubatta düştüğünü bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, Gıda Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 180,5 puana geriledi. Bu düşüşte, Kovid-19 salgınının küresel talebi yavaşlatacağına dair korkular etkili oldu.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, bu dönemde yüzde 10,3, Et Fiyat Endeksi yüzde 2 ve Tahıl Fiyat Endeksi yüzde 0,9 azaldı.

Şubatta ocak ayına göre Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 4,6 ve Şeker Fiyat Endeksi yüzde 4,5 arttı.

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