Küresel gıda fiyatları son 10 yılın zirvesinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Şehidin kanı yerde kalmadı Terör örgütüne darbe… Sayı artabilirŞehidin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne darbe… Sayı artabilir#Milli Savunma Bakanlığı
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
İstanbuldaki yarış öncesi radikal karar Kaderi değişecek...İstanbul'daki yarış öncesi radikal karar! Kaderi değişecek...#Formula 1
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Korktuğu başına geldi... Kaçak Prensese büyük şokKorktuğu başına geldi... Kaçak Prensese büyük şok! #Prenses Haya
Trabzonda uçakta bomba alarmı Validen açıklama geldiTrabzon'da uçakta bomba alarmı! Validen açıklama geldi#Trabzon
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Lüks rezidansta dehşet Saniye saniye anlattılar: Şeydanın ölümünde yeni gelişmeLüks rezidansta dehşet! Saniye saniye anlattılar: Şeyda'nın ölümünde yeni gelişme#Şeyda Yılmaz
Tarihe geçen boşanma Artık kraliçeden bile zenginTarihe geçen boşanma! Artık kraliçeden bile zengin #Kirsty Bertarelli
Yine tanınmaz halde: Bu kez biraz hile yaptıYine tanınmaz halde: Bu kez biraz 'hile' yaptı#Renee Zellweger
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
HABERLEREkonomi Haberleri

Küresel gıda fiyatları son 10 yılın zirvesinde

#Gıda Fiyatları#Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (FAO)#Ekonomianasayfa
Küresel gıda fiyatları son 10 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının buğday ve bitkisel yağlara güçlü taleple Eylül 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Haberin Devamı

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,2 artış göstererek ortalama 130 puan oldu. Artış oranı geçen yılın eylül ayına göre ise yüzde 32,8 olarak gerçekleşti.

Endeks, söz konusu değerle Eylül 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel gıda fiyatlarının buğday ve bitkisel yağlar kaynaklı olmak üzere iki aydır artış göstermesi dikkati çekti.

Fahiş fiyata karşı 5 öneri

İlgili Haber:Fahiş fiyata karşı 5 öneri

Tahıl Fiyat Endeksi, yükselen buğday fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 2, yıllık ise yüzde 41 artış gösterdi. Artışta, güçlü talep nedeniyle ihracat olanaklarının daralması etkili oldu.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi palmiye yağında güçlü küresel ithalat talebi ve Malezya'daki iş gücü eksikliğine ilişkin endişeler nedeniyle aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 60 artış kaydetti.

Şeker Fiyat Endeksi, dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'daki olumsuz hava koşullarına ilişkin endişelerle ağustos ayına göre yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 53,5 yükseldi.

Haberin Devamı
Artan fiyatlar mercek altında... Yumurta fiyatları kanatlandı

İlgili Haber:Artan fiyatlar mercek altında... Yumurta fiyatları kanatlandı

ET FİYAT ENDEKSİNDE DEĞİŞİKLİK GÖRÜLMEDİ

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi güçlü ithalat talebiyle yüzde 1,5 artarken, Et Fiyat Endeksi'nde aylık bazda değişiklik görülmedi.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen FAO Kıdemli Ekonomisti Abdolreza Abbassian, "Başlıca tahıllar arasında talebin hızla yükselen fiyatlara karşı test edilmesi gerektiğinden, buğday önümüzdeki haftalarda odak noktası olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirliden gıda fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

İlgili Haber:Bakan Pakdemirli'den gıda fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

Bu arada FAO, eylül ayı bülteniyle Gıda Fiyat Endeksi verilerinde revizyona gitti. Buna göre, Mayıs 2021'de 127,9 puan olan endeks, haziranda 125'e, temmuzda 124,4'e gerilerken ağustosta 128,5 değerine yükseldi.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı. Rapora göre, 2021'de küresel tahıl üretimi 2 milyar 800 milyon tona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacak. FAO, ağustosta söz konusu üretimin 2 milyar 788 milyon tona ulaşacağını öngörmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gıda Fiyatları#Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (FAO)#Ekonomianasayfa