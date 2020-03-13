Küresel ekonomiyi vurdu

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasıyla milyonlarca insanın karantina alındığı bir fenomene dönüşen salgın nedeniyle binlerce ticari işlem durdurulmak zorunda kaldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) son açıkladığı rapora göre, küresel büyüme tahminleri yüzde 2.9’dan 2.4’e düşürüldü. Euro bölgesinde yüzde 1’in üzerinde tahmin edilen büyüme tahmini 1’in altına indirildi. Virüsün kaynağı Çin’de ise 5.7 olarak açıklanan büyüme tahmini 0.8 puan düşerek 4.9’a geriledi. Çin’deki parakende sektöründeki önemli yavaşlama, Çin ile büyük ekonomik ilişki içindeki Vietnam, Singapur ve Güney Kore’yi oldukça olumsuz etkiliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) de küresel büyüme tahminlerinin düşeceğini açıkladı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 2008-2009 yıllarındaki finans krizinden sonraki en düşük seviyeye dönüleceği uyarısında bulundu. 2009 yılındaki finans krizinde küresel büyüme 0.9 seviyesine düşmüştü.



KARAMSAR TABLO



Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ise küresel büyümenin yüzde 1 seviyesine kadar düşebileceğini açıklayarak daha karamsar bir tablo çizdi. Oxford Economics’ten araştırmacı Ben May, “Ekonomik perspektiften baktığımız zaman, koronavirüse yakalanan hasta sayısı değil engellemek için uygulanan önlemler ekonomilere engel oluyor” ifadesini kullandı. Koronavirüsünün ekonomiye başlıca olumsuz etkileri arasında perakende sektörünün faaliyetlerinin kısıtlanması, turizme darbe inmesi, petrol talebinin düşmesi yer alıyor. Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran, virüsle mücadele için Uluslararası Para Fonundan (IMF) 5 milyar dolar para talebinde bulundu. Özellikle turizmin çok önemli bir yer kapladığı İtalyan ekonomisinde önemli gerileme bekleniyor. 2019’da yüzde 0.3 büyüyen ekonominin 2020’de 0.6’lık büyüme beklentisinin gerçekleşmesi çok zayıf bir ihtimal. İtalyan borsası 21 Şubat’tan bu yana yüzde 16 değer kaybetti; 95 milyar Euro çok kısa sürede ‘eridi.’ Kamu borcu gayri safi milli hasılasının yüzde 134’üne denk gelen İtalya’da tüm endüstri bölgelerinin virüs nedeniyle etkilenmesi sıkıntılı günlerin habercisi. Virüsün yayılma hızının gün geçtikçe arttığı Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde, yayılmanın önünü almak için alınması muhtemel karantina önlemleri Euro bölgesi ekonomilerinin endişelenmesine neden

oluyor.