Küresel ekonomide küçülme sinyali

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DTÖ bu yıl, küresel ekonominin yüzde 2.8 büyümesini beklerken; daha önceki ifadesinde beklentisini yüzde 4.1 olarak açıklamıştı. Kuruma göre, büyüme 2023’te hızlanarak yüzde 3.2’ye ulaşacak ve son on yılın ortalaması olan yüzde 3’ün üzerine çıkacak. 2022 için küresel ticaret büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize eden DTÖ, mal ticaretinde büyüme tahminini yüzde 4.7’den yüzde 3’e düşürdü. DTÖ’nün 2023 yılı için ticari büyüme tahmini ise yüzde 3.4 oldu DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ise, “Tarih bize dünya ekonomisini rakip bloklara bölmenin ya da en fakir ülkelere sırtımızı dönmenin refaha ya da barışa yol açmayacağını öğretti” mesajını verdi.