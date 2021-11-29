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'Kurdaki hareketlilik 2 haftaya durulabilir'

#Müsiad#Döviz#Nft
Kurdaki hareketlilik 2 haftaya durulabilir

Döviz kurlarında yaşanan ani hareketlerin reel ekonomik verilerle örtüşmediğini belirten MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, “Kurdaki artışta kamu ve özel sektörün yıl sonu döviz ödemeleri de etkili oldu. Oynaklığın 10-15 gün içerisinde yerine oturacağını düşünüyoruz. Önümüzde dönemde olumlu tablo bekliyoruz” dedi.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, kurdaki yüksek dalgalanmanın üreticiyi zorladığını belirterek, bu durumun sanayicinin elindeki ürünü fiyatlayamamasına yol açtığını belitti. Türkiye’nin kasım ve aralık aylarında yurt dışından alınan krediler nedeniyle yüklü döviz ödemeleri olduğunu kaydeden Asmalı, kamu ve özel sektörün borç ödemeleri için dolar talebinin de kurun yükselmesinde etkili olduğunu ve bunun geçici olduğunu söyledi. MÜSİAD Vizyoner 2021’nin tanıtım toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Asmalı, “Kurdaki oynaklık reel ekonomik verilerle örtüşmüyor. Bunun 10-15 gün içinde yerine oturacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda farklı bir tabloyla karşılaşacağız. Ondan sonra olumlu bir tablo bekliyoruz” dedi. Asmalı ayrıca bir soru üzerine, dolar kuru için yıl sonundaki makul seviyenin 8.5-9 TL bandı olduğunu aktardı.

'FARK EDEN BAŞARIYOR'

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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, MÜSİAD Vizyoner zirvesiyle ilgili yaptığı açıklamalarda ise zirvenin bu yıl teknoloji, dijital, global ve inovatif kavramlarına odaklandığını söyledi. Asmalı şöyle konuştu: “Bu kavramlar hepimizin yeni kurulan dünya düzenini fark etmemize aracı oldu. MÜSİAD Vizyoner olarak bizler de bu iç görü ile 2021 yılı programımızın başlığını ‘Fark Et’ olarak belirledik. Gelişen, dönüşen çağ artık her şeyi fark etmemizi istiyor. Ülkeler inovatif farklılıkları ile öne geçiyor, markalar en farklı pazarlama taktikleri ve dönüşümleri ile müşterilerine ulaşıyor. Aslında bu devirde fark eden başarıyor. Ticarette başarıyor, dijitalde, inovatifte, dönüşümde, sağlık alanında her yerde başarıyor. Kısacası fark eden insan yeni kurulan dünya düzeninin başrolünde yerini alıyor.” Mahmut Asmalı ayrıca, MÜSİAD’ın iklim değişikliğiyle ilgili manifestosunu da ilk kez bu zirvede paylaşacaklarını sözlerine
ekledi.

BU SENEKİ ZİRVEDE NFT SERGİSİ OLACAK

MÜSİAD, iki yılda bir organize ettiği Vizyoner zirvesinin başlığını bu sene ‘Fark Et’ olarak belirlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, MÜSİAD Vizyoner 2021’in bu yıl 22 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceği ve Prof. Dr. Temel Kotil, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Sadettin Ökten ve iş insanı Steven Young gibi birçok kişinin katılımcı olarak yer alacağı bildirildi. MÜSİAD Vizyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül, “Vizyoner 2021’de Start-up Exchange Sahnesi de olacak. Start-up ruhunu önemseyen girişimciler bu sahneye çıkacak, misyon ve vizyonlarından bahsedip start-up fikri olan kişilere de bir yol haritası göstermiş olacaklar. Öte yandan, son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız dijital sanat eserleri NFT’ler de zirvedeki yerini alacak. Birbirinden farklı sanat eserleri dijital olarak sergilenecek, gelen tüm ziyaretçiler için kültürel bir şölen oluşacak” dedi.

 

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#Müsiad#Döviz#Nft

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