Kurbanlıklar zincir marketlerde satışta

CarrefourSA en az 17 kilogramlık kıvırcık koçu 1950 liradan satıyor.

Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1795 liradan, 16 kilogramlık koçu 1950 liradan alıcıyla buluşturuyor. Firma, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 25 kilogram sakatatsız kemiksiz et olan bir hissenin fiyatını 2295 lira olarak belirledi. A101, kurbanlıkların satışına peşin fiyatına farklı bankaların kartlarına göre 8 ila 10 taksit imkanı sunuyor. Market, en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 1695 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını 1795 liradan satıyor.

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