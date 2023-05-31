Kurbanlıklar pazara iniyor

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Bu yıl fiyatlarda yüzde 100’ü bulan artışlar yaşanacağını söyleyen Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Son yıllarda girdi maliyetlerinde devam eden artış var. Üreticiler bunu fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyorlar. Şimdi kurban pazarlarına çıkacak hayvanların yeni etiketlerinde de bu maliyetlerin etkisini göreceğiz” dedi.

TAŞIMAK MALİYETLİ

Yetiştirme sürecindeki maliyetlerin yanında üreticilerin dört gözle beklediği bayram döneminde nakliye ve çadır ücretlerinin canlarını sıktığını anlatan Bülent Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl 15-20 bin liraya anlaştığımız kamyonlar bu yıl bizden 50 bin lira istiyor. Çadır ücretleri de bizi gerçekten çok düşündürüyor. Burada bayram öncesinde zor durumda kalıyoruz. Çadır ücretlerinde belediyelerden sonra aracılar devreye giriyor ve kâr marjını ekleyerek bize yüksek fiyat çıkarıyor. Çadır hizmetlerinden sadece masraflar alınırsa üreticimiz de rahat eder. Ayrıca vatandaşlar daha düşük etiketlerle karşılaşır.”

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HİSSE BAŞINA 7 BİN TL

Tunç, bu yıl kurban pazarlarında küçükbaş hayvanların 6 bin liradan başlayıp 10 bin liralara kadar yükselen etiketlerle vatandaşların karşısına çıkacağını açıkladı. TÜKETBİR Başkanı’na göre büyükbaş hayvanlarda ise hisse başına fiyatlar ortalama 7 bin liradan başlayacak. Tunç, “Bu durumda 50 bin liradan başlayan büyükbaş hayvanlarda kilo arttıkça 100 bin liranın da aşıldığını göreceğiz” dedi.

NEYE GÖRE SEÇECEKLER

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, “Üreticilerimiz her şehirdeki pazarlara küçük ve büyükbaş hayvanları ulaştıracak. Sıkıntı yaşanmayacak” dedi. Kurban pazarlarına gelecek vatandaşların seçecekleri hayvanların görünüşüne ve duruşuna dikkat etmesi gerektiği konusunda uyaran Tunç, “Hayvanlar geldikleri illerde gerekli bütün kontrollerden geçiyor ama vatandaşlarımız hayvanların gözlerini, dişlerini, boynuzlarını ve kuyruklarını kontrol ederek alsın” uyarısında da bulundu.

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DİYANET ‘YURTİÇİNDE 5 BİN 950 LİRA’ DEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı da bu yıl için vekalet ile kurban kesim ücretlerini açıkladı. Buna göre ücretlerde geçen yıla göre yüzde 160’ı aşan artışlar mevcut. Bu yıl yurt içinde kesimi yapılacak kurbanlık için 5 bin 950 liralık bir tarife belirlenirken yurtdışında vekalet ile kesim ücreti ise 2 bin 750 lira oldu.