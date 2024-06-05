Kurbanlıklar pazara çıktı

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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlıklar da 1 Haziran itibarıyla yurda giriş yaptı. Biz de bu yıl kurban pazarlarındaki durumu görmek için İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki pazarlara gittik. Alibeyköy’deki tüccarlar satışlarının iyi olduğunu belirtirken, Ümraniye’deki pazarda ise sessizlik hakimdi. Bu sene küçükbaş kurbanlıklar 10 bin ila 20 bin lira arasındayken, büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 100 bin ila 320 bin lira arasında değişiyor. Fiyatların yüksek olmasının bir sebebi, çadır kiraları. Belediyelerin 15 gün için istedikleri çadır kirası 100 bin lirayı buldu. Tüccar “Masraflar yüksek olmasaydı hayvanlar daha ucuza satılırdı” diyor. Bu sene köylerde kurban kesmek isteyenler de büyükşehirlerle aynı fiyatlarla karşılaşıyor. Tüccar, “Bu yüzden köylerde de fiyatlar aynı” dedi.

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‘BİR GÜNDE SATTIK’

Alibeyköy’deki pazarda satış yapan Bilal Demir, bir günde tüm kurbanlıklarını satanlardan... Demir, “60’a yakın büyükbaşımız vardı. 1 günde tüm kurbanları bitirdik. 110 binden 200 bine kadar sattık. Hisseli de satış yaptık, tek alan da oldu. Geçen sene 3 günde sattık, bu sene 1 günde bitirdik. Kurban fiyatları yüzde 100 arttı, 70 bine sattığımız 140 oldu. Küçükbaş da getireceğiz. 10 binden başlıyor 16 bine kadar çıkıyor. Bu sene 450 küçükbaş getireceğiz, onu da bitiririz. Ortak bulamayan küçükbaşa giriyor. Ama büyükbaşa daha çok talep var” şeklinde konuştu.

BEKLENTİ YÜKSEK

Alibeyköy’deki pazarda şartlar daha iyi. Çadır hazır kurulu bir şekilde 100 bin lira kira alınıyor. Geçen sene ise çadır kirasının 45 bin lira olduğu belirtildi. Kastamonu’dan gelen tüccar Osman Özkan, “29 tane hayvan getirdik, iki günde 12 tane sattık. Bayram sonuna kadar hepsi biter. Geçen sene hayvan hastalandı, elde kaldı. Bu sene umudumuz yüksek” dedi.

Alibeyköy’deki Tüccar Ümit Öztürk de 56 hayvan getirdiğini ve 22 adet sattığını söyledi. Öztürk, “Satışlar haftasonu oluyor, haftaiçi durgun oluyor. Bu haftasonu beklentimiz yüksek” diye konuştu. Alibeyköy’de konuştuğumuz kişiler küçükbaş kurbanlıkların devamının birkaç gün sonra geleceğini de belirttiler.

ÇADIR SORUNU

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Ümraniye Hekimbaşı’nda bulunan pazara da gittik. Burada ise sessizlik hakimdi. Pazara Ardahan’dan 20 hayvan getiren Ekrem Demir, sadece bir kurban satışı yaptıklarını söyledi. Demir, “Maliyetler çok yüksek. Hayvanları buraya getirmek için tıra 50 bin lira verdik, günlük yem masrafları ve çadır kirası da var. Belediye sadece yer için 60 bin lira istiyor, çadırı kendimiz kurduk bize 100 bin liraya geldi. Çadırlar çok iç içe, hayvanlar nefes alamıyor. Sular da çok az akıyor. Şartlar iyi değil, yatacak yerimiz bile yok” dedi. Ardahan’dan 20 hayvan getiren tüccar Hüseyin Yıldız, “4 tane sattık. Ama kalacak yerimizin olmaması ve yer kirası bizi çok zorluyor. Ümraniye’deki tüccar Mustafa Soylu ve Balibey Yıldız da çadır şartlarının hem hayvanları hem de kendilerini zorladığını söyledi ve, “Hayvanlar elde kalırsa fiyatları düşürürüz ancak değerinin altına düşemeyiz” diye konuştular.

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40-50 BİN TL DAHA UCUZ

PAZARDA satılan dişi hayvanların tosuna kıyasla daha uygun fiyattan satıldığı belirtildi. Ancak bu hayvanların satılabilmesi için raporlu olması gerekiyor. Damızlığa uygun olmayan ve gebe kalamayan hayvanların satılabildiği belirtildi. Dolayısıyla hayvan pazarında çok sayıda dişi olmamakla birlikte, tosuna göre 40-50 bin lira daha ucuza satıldığı ifade edildi.

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

* Veteriner Sağlık Raporu’nun olup olmadığına bakılmalı.

* Hayvan yaşını doldurmuş olmalı.

* Gebe olmamalı.

* Kör olmamalı, bacağı topal olmamalı, dişlerine bakılmalı

* Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı.

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* Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı.

* Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı.

KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLECEK

KURBAN Bayramı süresinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, alınan önlemleri anlattı. Yağmur; park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satış ve kesimi yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 4 bin 810 lira, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını açıkta bırakan tesislere 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 lira idari para cezası verileceğini açıkladı.

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Yağmur, cezaların geçen yıla göre yüzde 59 arttığını, bu artışın caydırıcılık bakımından olumlu olduğunu söyledi.Bayram boyunca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin de denetim yapacaklarını kaydeden Yağmur, vatandaşları kasap belgesi olmayan kimseye kesim yaptırmamaları konusunda uyardı. Yağmur, olası kazalara karşı da kurbanları kendilerinin kesmemesi konusunda vatandaşlara öneride bulunarak, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz kesim yerleriyle ilgili hazırlıklarını yaptı. Hayvanlar muayeneden geçiriliyor. Vatandaşlarımız kulak küpelerine ve mühürlerine dikkat etmeli. Sağlık raporları mutlaka sorulmalı. Kesim yaptırırken de kasapların belgesi mutlaka sorulmalı. Belgesi olmadan kesim yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup cezai işlem uygulatacağız. Kasap olmayanlar kesinlikle kesim yapmamalı” dedi.