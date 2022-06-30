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Kurbanlık için son hafta

#Kurban Bayramı#Kurbanlık#Büyükbaş
Kurbanlık için son hafta

Kurbanlık satışları tüm hızıyla sürerken, biz de İstanbul’daki kurban pazarlarını gezdik. Bu sene büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 30 bin TL ila 65 bin TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanlar 2 bin 500 TL ila 6 bin TL arasında alıcı buluyor. Talep yüksek. İstanbul’daki kurbanlıkların yüzde 70’i satılmış durumda. Besiciler kira, taşıma ve yem fiyatları nedeniyle İstanbul’a hayvan getirme masraflarının hayvan başına 3 bin TL olduğunu belirtiyor.

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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 24 Haziran itibarıyla İstanbul’a girişlerine izin verilen besiciler, belediyelerin belirlemiş olduğu özel alanlarda satışlara başladı. Biz de, Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki kurban pazarlarını ziyaret ederek hem bu seneki fiyat aralığını hem de besicilerin maliyetlerini araştırdık. Ağırlıklı olarak Erzurum, Kars, Ağrı ve Kastamonu gibi illerden gelen kurbanlıkların kilogram fiyatı bu sene ortalama 65 TL’yi buluyor.

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İstanbul’daki pazarlarda büyükbaş hayvanlar 20 bin TL ila 65 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlar da ağırlığına göre 2 bin 500 TL’den 6 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Geçtiğimiz yılki kilogram fiyatlarının 30-35 TL olduğu göz önüne alındığında, bu yıl kurbanlık fiyatları ortalama yüzde 100 artmış durumda. Konuştuğumuz besiciler fiyat artışında en büyük etkenlerin yem, saman ve yakıt fiyatları olduğunu belirtirken, hayvanları İstanbul’a getirme masraflarının yükseldiğinin de altını çiziyor.

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Kurbanlık için son hafta


KURBAN BAŞINA MASRAF 3 BİN TL

Besicilerden aldığımız bilgilere göre, bu sene belediyelerden kiralanan bir kurban çadırının fiyatı 12 bin TL’den 24 bin TL’ye çıkmış. Hayvanları taşımak için kamyon başına verilen ücret de 30 bin TL olmuş. İstanbul’daki kurban pazarına geldikten sonra yapılan yem ve personel masrafları da göz önüne alındığında toplam maliyetin 90 bin TL’ye ulaştığını belirten besiciler, bir kamyonda 30 büyükbaş olduğu düşünüldüğünde hayvan başına masraflarının ortalama 3 bin TL olduğu konusunda ortak görüş veriyor.

Kurbanlık için son hafta


Kastamonu’dan 120 büyükbaş getiren Orhan İzel, “Satışlar gayet iyi gidiyor. 70 adedini sattık. Fiyatlar geçen yıla göre artmış durumda. 20 bin TL’den 65 bin TL’ye kadar değişiyor. Geçen yıl 93 TL’den aldığımız yem 350 TL oldu. Samanın balyası da 10 TL’den 60 TL’ye çıktı. Sattığımız hayvanları geçen sene aldığımız için bu sene çok etkilenmedik. Ancak, asıl zorluğumuz dönünce olacak. 100 hayvanı küçükten alıp beslemek 2 milyon TL’den 4 milyon TL’ye çıktı” dedi.

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‘GÖZÜMÜZ KANTAR OLDU’

Bir başka besici Onur Tezel de, “Küçüklükten beri bu işi yapıyoruz. Bu sene yem, saman ve yakıt nedeniyle fiyatlar yükseldi. Ancak, talep canlı. 30 büyükbaş hayvan getirdik ve 20’sini sattık. Kilogram başına fiyat 60 TL-75 TL arasında. Bizim artık gözümüz kantar oldu. Hayvana baktığımız zaman ne kadar et çıkacağını biliyoruz. Buna göre fiyat veriyoruz. Sıkı pazarlık yapılıyor ama bizim de belirlediğimiz bir alt fiyat var. Bu sene dönünce hayvan almak zor olacağı için daha düşük satamayız” diye konuştu. Yozgat’tan gelen Emrah İblikçi ise, İstanbul’a geliş masraflarının arttığını vurgulayarak, “Satışlar iyi, masraflar yüksek. Kamyon başına 30 bin TL, çadıra da 24 bin TL ödüyoruz. Çalışan ve yem masraflarıyla 90 bin TL’yi buluyor. İki kamyon çıkarırsan 30 bin TL daha ekliyorsun” bilgisini verdi.

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Kurbanlık için son hafta

1200 KİLOLUK ‘PAŞA’ 90 BİN LİRAYA SATILACAK

İstanbul’daki kurbanlıkların en büyüklerinden birisi Alibeyköy’de alıcılarını bekliyor. Niğde’den gelen ‘Paşa’ lakaplı büyükbaş hayvanın sahipleri Yusuf Kaya ve Uğur Ensari, “Canlı ağırlığı 1200 kilogramı bulan Paşa için 90 bin TL fiyat belirledik. Tabii ki, pazarlık payı var. Henüz satılmadı ama cüssesini görenler mutlaka fiyatını soruyor. 7 hisse düşünüldüğünde hisse başı 10-12 bin TL’ye geliyor. Tahminen bir iki gün içerisinde satarız” dedi.

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