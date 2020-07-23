Kurbanlık fiyatları 2020: Kurbanlık koyun, koç, dana fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösterecek. Buna göre büyükbaş için 5 ila 30 bin, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 TL arasında fiyatlar değişiklik gösterecek. İşte, 2020 kurbanlık fiyatları hakkında detaylı bilgiler

KURBANLIK FİYATLARI 2020

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, bu yıl kurban döneminde hayvan fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına (yerli-kültür) ve büyükbaşta düve, tosun, küçükbaşta koyun, keçi olmasına göre farklılık gösterdiğini söyledi.

Şemsi Bayraktar, "İllere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte fiyatların, hayvan başına büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 800-3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bekliyoruz." dedi.

Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça talebe göre değişebileceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 24 lira 61 kuruş, küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının ise 28 lira 43 kuruş olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, satışların en fazla olduğu üç ilden İstanbul'da 27-28 lira, Ankara'da 22-28 lira, İzmir'de 20-30 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 28-30, 25-30 ve 25-35 düzeyinde seyrettiği bilgisini verdi.

Türkiye'de kurbanlık vasfı taşıyan 4 milyon 700 bin baş hayvan bulunduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaklaşık 800 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3,5 milyon hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. Bu tahminden yola çıkarak, 2020'de kurbanlıklar için ödenecek tutarın 12,3 milyar liraya yaklaşmasını bekliyoruz. Kesileceğini tahmin ettiğimiz hayvan sayısından daha fazla kurbanlık olması vatandaşlarımızın kurbanlık bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir."

Satışların geçen yıla göre yavaş seyrettiğini ifade eden Bayraktar, satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda üreticilerin bayram döneminde satılamayan hayvanlarını Et ve Süt Kurumunun uygun fiyata alması gerektiğini kaydetti.

Bayraktar, bunun hayvancılıkta sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna işaret ederek, alım fiyatı belirlenirken maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafların da dikkate alınmasını istedi.

Besicilik maliyetlerine de değinen Bayraktar, yem fiyatlarındaki artışın üretimi ve fiyatları ciddi anlamda etkilediğini vurguladı.

KÜÇÜKBAŞ 70, BÜYÜKBAŞ 625 LİRAYA KESİLECEK

Kurban Bayramı'nın kasaplar için önemli bir gelir kapısı olduğuna işaret eden Bayraktar, "Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 70 lira, büyükbaşta ise 625 lira civarında para almaktadır. Kurbanlıkların yarısının kasaplar tarafından kesileceği tahminiyle onlara ödenecek bedel toplamda 344,5 milyon lirayı bulacaktır." dedi.

Bayraktar, birçok dernek ve vakfın, vekaletle kurban kesme faaliyetinde bulunduğunu hatırlatarak, bu kuruluşların yetkili kurumlarca kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bazı vatandaşların da dernek ve vakıflar kanalıyla yurt dışında kurban kesimine yöneldiğini dile getiren Bayraktar, kurban hisse fiyatlarının daha düşük tutulmasının yurt dışında kesimi teşvik ettiğini ancak Türkiye'de hayvancılıkla uğraşanları korumak için yurt dışına gönderilecek kurbanların burada kesilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanından 'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, "Kurbanlık hayvanlarda, bugüne kadar Kovid-19'un bulaştığını gösteren bir kanıt yoktur." dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kurbanlık hayvanlardan insanlara bulaştığını gösteren bir vaka bulunmadığını, hastalığın insandan insana bulaştığını belirtti.

Şahin, yazılı açıklamasında, dünyanın Kovid-19'dan dolayı olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve salgın koşullarında ilk defa bir Kurban Bayramı geçirileceğini belirterek yaklaşan bayram öncesi tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Kurban kesiminde alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Kovid-19 damlacık ve temas yoluyla hasta insandan duyarlı insanlara bulaşan bir hastalıktır. Kurbanlık hayvanlarda, bugüne kadar Kovid-19’un bulaştığını gösteren bir kanıt yok. Dolayısıyla bu zamana kadar görülmüş veya bildirilmiş herhangi bir vakamız yok. Ancak bu durum tedbiri elden bırakmayı gerektirmiyor. Kurban satış, kesim, parçalama ve dağıtım aşamalarında ve bayramlaşma esnasında yoğun insan hareketliliği olacaktır. Bu bağlamda hayvanlardan ziyade insandan insana bulaşma söz konusu olabileceği için fiziksel mesafenin korunması, maskenin doğru takılması ve temizlik kurallarına uyulması çok önemli.”

İnsan kalabalığını önlemek için hayvan satışı yapılan yerlerde giriş-çıkışa uygun kontrollü kapılar oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Şahin, bu alanlarda kesinlikle ateş ölçümü yapılmasını da önerdi.

"Kasaplar ve yardımcı personel testten geçirilmeli"

Şahin, kurban kesim işleminin yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Kesim alanına hayvan sahiplerinin girişi engellenmeli, sadece bir hayvan sahibi/hissedar sosyal mesafeye dikkat edilerek kesim yerine alınmalı. Kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu usulüyle yapılmalı." ifadesini kullandı.

Görevli kasap ve yardımcı personelin kesimden önce Kovid-19 testine tabi tutulması gerektiğini de aktaran Şahin, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Her bir hayvan kesiminden sonra eldiven değiştirilmeli, kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmelidir. Kesim, parçalama ve paketleme aşamalarında temizlik kurallarına maksimum dikkat edilmeli, fiziksel mesafe korunmalı ve en az iki metre aralıklarla bariyer oluşturulmalıdır. Kurban kesimi sonucu elde edilen etler ve tüketilebilir sakatatlar, kurban sahiplerine ayrı ayrı ve gıda ambalajına uygun paketli şekilde teslim edilmelidir. Kesim yerlerindeki deri, işkembe, ayak gibi yan ürün ve atıkların hem insan sağlığı ve hem de çevre sağlığı açısından risk oluşturmaması için gerekli önlemler alınmalı ve uygun şekilde bertaraf edilmeli."