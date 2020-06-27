Kurbanda tokalaşmalı pazarlık yasaklandı

Buna göre, park, bahçe gibi umuma açık yerlerde kurban kesenlere 351 lira ceza verilecek. Kesim yerlerinde yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa döken tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL ceza kesilecek. COVID-19 nedeniyle tokalaşmayla pazarlık yapılmayacak. Tebliğin ayrıntıları özetle şöyle:

20 SAATLİK KURS

“Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek.İhtiyaç duyulması halinde pazar yerleri kesim yerine dönüştürülecek. Kesim alanına evcil ya da sokak hayvanları girmeyecek.

Kurbanlar, kesim yerlerinde kesilip parçalandıktan sonra etlerin hemen teslim edilmesi sağlanacak, sağlanamadığında gerekli saklama koşulları oluşturulacak. Halk Eğitim Merkezlerinde 20 saatlik ‘Kurban Kesim Elemanı’ yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlenecek.

Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak. Satış ve kesim yerlerinde maske kullanılması, en az 1.5 metre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirler alınacak.

88 BİN TL CEZA

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesenlere 351 lira ceza verilecek. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa döken tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 lira ceza kesilecek.