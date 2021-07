Kurban kesecekler dikkat! Etler nasıl muhafaza edilmeli?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etlerinin doğru saklanması için sıcak halde naylon poşete konulmaması ve tek porsiyonluk parçalar halinde derin dondurucuya kaldırılması gerektiğini bildirdi.



Yalçındağ, AA muhabirine, vatandaşların kurban etleri konusunda dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.



Bayramda yaklaşık 900 bine yakın büyükbaş, 3 milyon 500 bine yakın da küçükbaş hayvanın kurban edilmesinin beklendiğini belirten Yalçındağ, bunun da yaklaşık 200 bin ton karkas et üretimine karşılık geldiğini söyledi.

Yalçındağ, kurban olarak kesilebilecek hayvanların dini açıdan uygun olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerektiğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"İnek ve tosunun 2 yaşını geçmesi ve hamile olmaması gerekir. Koç ve koyun ise 6 ayını doldurmuş, annesinin büyüklüğüne ulaşmış olacak. Keçi de 1 yaşını doldurmalı. Kurbanımıza, bir gece önceden yemek yedirmeyeceğiz. Çünkü dolu mideyle kesim yapılması hayvana eziyet verir. Kesim işlemi, kurban kıbleye çevrilip 'Bismillahi Allahu ekber' tekbiri getirildikten sonra alt kulaktan üst kulak hizasına kadar boyunun her iki tarafındaki atar damarlarının, yemek ve soluk borusunun kesilmesiyle gerçekleşir. Bekleyeceğiz, hayvanın kanı akacak, ölüm gerçekleşecek. Küçükbaş hayvanda bu işlem gerçekleştikten sonra bir kompresör veya hortum yardımıyla bacağından küçük bir delik açılıp et ile deri arasına hava verilerek daha kolay bir yüzme ortamı oluşturuyoruz. Büyükbaşta böyle bir uygulama yok ancak büyükbaşta mutlaka kesim için hazırlanan yerlerin tercih edilmesini ve bu konuda uzman insanların bu işi yapmasını öneriyoruz."



"ETLER NAYLON TORBA VEYA KOVALARA KONULMAMALI"



Yalçındağ, kesim işlemi tamamlandıktan sonra, hayvanın vücut sıcaklığının düşmesinin beklenmesi ve daha sonra parçalara ayırma işleminin yapılması gerektiğini bildirdi.



Kurban Bayramı'nın son birkaç yıldır sıcak havalara denk geldiğine dikkati çeken Yalçındağ, şöyle konuştu:



"Bu etlerin sıcak sıcak naylon torba, kova veya küvete konularak taşınması, etin kısa sürede bozulmasına neden olur. Eğer soğumasını beklemeden parçalamak durumundaysak, etleri en kısa sürede eve götüreceğiz. Masanın üzerine temiz bir örtü serip, gölge bir yerde birbirine değmeyecek şekilde etleri yerleştirip soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra borcam veya tepsiye koyup buzdolabına kaldıracağız. Sıcakken hele bir de naylon torba içinde buzdolabına değil derin dondurucuya bile koysanız, o et kullanılamaz hale gelir. Ertesi gün bir bakarsınız ki et yemyeşil olmuş, yenilemez duruma gelmiş."



"MESLEKTEN OLMAYAN KİŞİLERE KIYMA ÇEKTİRMEYİN"



Etin yıkanarak temizlenemeyeceğini vurgulayan Yalçındağ, et yıkanırsa, olası kirliliğin etin her tarafına bulaşacağını dile getirdi.



Yalçındağ, bazı insanların Kurban Bayramı'nı "pastadan bir dilim kapmak" olarak gördüğüne işaret ederek, "Masanın üzerine bir kıyma makinesi koyup 'Kurban eti çekilir' şeklinde afiş hazırlatıp bir çabaya girişiyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığının genelgesine göre bu yasaktır. Etin yenilemeyecek yerlerini görüp siz üzerinden ayırmadığınız için kıyma çektiğinizde etin tamamına bu kirliliği bulaştırırsınız. Bununla da kalmaz, arkadan gelen eti tertemiz olan insanın etini de kirletirsiniz. Dolayısıyla meslekten olmayan insanların bu tür uğraşlara girmesi yasaktır. Eğer böyle bir şey görüyorlarsa Alo 174'e ihbarda bulunsunlar. Biz buradan kazanılacak 5-10 liranın peşinde değiliz. Önemli olan halka verilen hizmetin kalitesinin artması." dedi.



Vatandaşın, bir kasap kadar bu işi bilemeyeceğini ifade eden Yalçındağ, hemen herkesin mahallesinde bir kasap bulunduğunu söyledi.



"20 BİN TON ET ZİYAN OLABİLİR"



Etlerin, yanlış kesimle ziyan edilmemesinin de önem taşıdığını belirten Yalçındağ, şunları kaydetti:



"200 bin tonluk etin yüzde 10'unun bile kullanılamaz hale geldiğini düşünün, 20 bin ton. 5 milyonluk Ankara'nın 1 aylık et ihtiyacı demek. İsraf dinimizce de haram. Kıyma çekmenin bize maliyeti 2 lira civarında. Derdimiz bundan para kazanmak değil, vatandaşın etini düzgünce, ağız tadıyla yemesi."

Vatandaşın pirzolasını da bütün olarak kasaba getirmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, bir kuzuyu alıp kuşbaşı, kıyma, pirzola ve parça etini yapmanın en fazla 50 liraya mal olduğunu bildirdi.



Yalçındağ, etin kasaptaki parçalara ayrılma işlemi tamamlandıktan sonra birer tüketimlik olacak şekilde bölünerek derin dondurucuya konulmasını tavsiye etti. Yalçındağ, "Eti çıkartayım, bir bölümünü kullanayım, kalanını tekrar dondurayım demek yapılacak en büyük yanlışlardan biri. Vatandaşlarımız eti parçalara ayırarak derin dondurucuya koysunlar, kullanacaklarını çıkarsınlar. Bizim tavsiyemiz bu." ifadelerini kullandı.



Kurban derisinin ise tüysüz olan kısmına kaya tuzu dökülerek, iki tarafından katlayıp, rulo halde bağışının yapılması gerektiğini dile getiren Yalçındağ, "Bu bir milli servettir. Buna dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

