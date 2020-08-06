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Ekonomi
Haber Giriş: 06.08.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Kurban Bayramı’nda online alışveriş yüzde 53 büyüdü

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Kurban Bayramı’nda online alışveriş yüzde 53 büyüdü
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Koronavirüs salgınının etkisinde geçen Kurban Bayramı’nda alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 büyüdü

iPara, koronavirüs salgınının etkisinde geçen Kurban Bayramı’nda artışa geçen e-ticaret verilerini açıkladı. iPara’nın verilerine göre; Kurban Bayramı’nda online alışveriş verileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında arttı, en çok artış yaşanan sektör ise giyim oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle artışa geçen online alışveriş cirosu Kurban Bayramı’nda da artışını sürdürdü. Bu yıl Kurban Bayramı’nda online alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 arttı, en çok artış yaşanan sektör ise giyim oldu.

Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı’nda da online alışveriş tercih edildi. Kurban Bayramı’nda online alışverişte öne çıkan sektörler sırasıyla giyim ve gıda oldu.

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