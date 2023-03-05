Kuraklık endişesi büyüyor: İklim değişti, Avrupa kurudu, Kış mevsimi temmuz gibi geçti

Haberin Devamı

Geçen yaz 500 yılın en kötü kuraklığını yaşayan Avrupa’da artık kışlar da yağışsız geçiyor. Tek damla yağış düşmeden 32 gün geçiren Fransa, 1959’dan beri en kurak kışı geçirdi. Yağışlı havasıyla ünlü İngiltere’de ocak ayının ikinci yarısında başlayan olumsuz koşullar halen sürüyor. Son 30 yılın en kurak şubat ayı geride kaldı. Peş peşe ikinci yılın kurak geçtiği İtalya’da tarım faaliyetlerinin ciddi şekilde zarar görmesi bekleniyor. Almanya’da da uzmanlar, bundan sonra yağış gelse bile tarım faaliyetleri için yeterli olmayacağını, üretimde düşüş beklediklerini kaydetti. Türkiye’de de tablo farklı değil. Ülkenin büyük bölümü ya kurak ya da aşırı kurak sınıfında. Avrupa’nın en kalabalık kenti, 16 milyonluk İstanbul’da durum korkutucu.

Haberin Devamı

Kuraklık getiren yüksek basınçlı hava sistemi etkisi altındaki Venedik’in ünlü kanalları kurudu.

YAZ ÖNLEMLERİ ŞİMDİDEN DEVREDE

Çim sulamaktan araba yıkamaya geçen yaz ortasında çok sayıda ülkede uygulanan bir dizi yasak, bu kez senenin daha ilk aylarında gündemde. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bakanlara bir eylem planı hazırlamaları ödevi verdi. Ülkenin en verimli tarım arazilerinin bulunduğu Po Nehri havzasında çiftçiler, zorunlu olarak daha az su isteyen ürünlere yönelmeye hazırlanıyor. Dağları, kayak yapılamayacak kadar karsız kalan Fransa’da da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, acil bir su planı hazırlanması talimatını verdi. Ülkede son iki yaz da kurak geçmişti.

Avrupa Kuraklık Gözlemevi, Şubat 2023. Sarı: Az yağış, Turuncu: Kurak, Kırmızı: Aşırı kurak

İspanya’nın Katalonya bölgesinde de su kullanımı kısıtlanmış durumda. Kuraklığın, tarımsal üretimi vurmasının yanı sıra, enerji maliyetlerini de artırmasından endişe ediliyor. Kurak ve aşırı sıcak geçen 2021 yaz sonunda, rüzgâr ve hidroelektrik santrallerin de üretimin düştüğü ve maliyetleri yukarı çektiği görülmüştü.