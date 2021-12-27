Kuraklığa karşı 3 kaynaklı santral

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu#DEAŞ
Fenerbahçe derken Galatasaraydan Farioli bombası Teklif yapıldı...Fenerbahçe derken Galatasaray'dan Farioli bombası! Teklif yapıldı...#Galatasaray
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazıSokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı#Sokak Hayvanları
CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyorCHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyor?#Millet İttifakı
Talibandan kadınlara bir yasak dahaTaliban'dan kadınlara bir yasak daha!#Taliban
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ipler geriliyorKılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ipler geriliyor#İmamoğlu
Mahallenin emanetçisi: Çaylar Jale Hanım’danMahallenin emanetçisi: Çaylar Jale Hanım’dan#Kahvehane
Erdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktırErdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İBBde terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Özel teftiş başlatıldıİBB'de terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Özel teftiş' başlatıldı#İçişleri Bakanlığı
Sevgilisi istedi evini değiştirdiSevgilisi istedi evini değiştirdi!#Eda Ece
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni ölümden kurtardıYıllar sonra gelen itiraf: Beni ölümden kurtardı#Gönül Yazar
Ünlü isimler yılbaşında nerede sahne alıyorÜnlü isimler yılbaşında nerede sahne alıyor?#Yılbaşı
Fenerbahçe, Malatyasporu 2 golle mağlup ettiFenerbahçe, Malatyaspor'u 2 golle mağlup etti#Fenerbahçe
HABERLEREkonomi Haberleri

Kuraklığa karşı 3 kaynaklı santral

#Kuraklık#Enerji#Santraller
Kuraklığa karşı 3 kaynaklı santral

Son dönemde dünyada enerjiye olan talep arttıkça sürdürülebilir enerji üretimi de önem kazanıyor. Özellikle iklim krizi etkisini güç geçtikçe daha fazla hissettiriyor. Tahrip edilen ve sürekli azalan doğal kaynaklar ise dünyanın geleceği için alarm veriyor. Artan kurak dönemler ise tüm ülkeler için hem enerji üretiminin azalması hem de enerjinin maliyetinin artması demek. İşte bu noktada devreye yenilenebilir enerji kaynakları giriyor. Özellikle son dönemde hibrit santrallar konusunda atılan adımlar gelecek dönemde enerji konusunda yaşanacak sıkıntıları azaltacak gibi görünüyor.

Haberin Devamı

Bu örneklerden biri Bingöl’deki Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santralı. Yaptıkları yeni yatırımla hidroelektrik santralına güneş santralını da eklediklerini belirten Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, “Buradaki HES’in kurulu gücü 500 megavat. Yılın her döneminde bu gücü çalıştıracak su olmuyor. Sürekli değişiyor. Ancak yılın başında HES’in yanına 80 megavatlık güneş santralı ekledik. Su ve güneş arasında ters orantı var. Yazın kurak dönemlerde sudan kaybettiğimiz üretimi güneş santralından sağlayabiliyoruz. Üstelik bu iki kaynak da kesintisiz üretim için yeterli değil. Mesela kurak dönemde geceleri güneşten enerji sağlayamıyoruz. İşte burada da rüzgâr enerjisi devreye giriyor. Rüzgar ölçümlerinin ardından bu konuda da adım atacağız ve burası 3 kaynaklı bir santral haline gelecek.

BİR AR-GE MERKEZİ OLACAK

Haberin Devamı

Üç kaynaklı hibrit enerji santralının sektör için Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği bir merkez olacağını söyleyen Ahmet Cengiz, “Farklı kaynakları aynı üretim noktasında bir araya getirerek enerji üretim uyumlarını görebileceğiz ve bu bilgilerimizden hem sektör oyuncuları hem de üniversiteler faydalanabilecek. Üç doğal kaynağın bir arada olacağı santralın elektrik üretiminde gelişen teknolojilerin gelecekteki kullanımı açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR

Sınırda Karbon Vergisi Uygulaması’nın hayata geçirilmesi durumunda, karbon mevzuatları zayıf olan veya bu konuda hiçbir düzenlemesi olmayan ülkelerin bundan etkileneceğini söyleyen Cengiz, “Enerji yoğun sektörlerdeki bazı ürünlerin ithalatı aşamasında, ilave karbon vergisi gelecek. Türkiye’nin en büyük ticaret ortağının AB olması da dikkate alındığında ilgili ürünlerde rekabetçiliğimizi azaltacak bir vergi riski ortaya çıkabileceği gibi gerekli önlemleri zamanında alabilirsek bu durum bizim için bir fırsata da dönüşebilir” dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuraklık#Enerji#Santraller

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk