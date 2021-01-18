Kuraklığa karşı 25 yeraltı barajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önümüzdeki günlerde 25 yeraltı barajının açılışı yapılacak. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetimyle biraraya gelen Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftaki kabine toplantısından sonra yeraltı barajlarından bahsettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızla Diyarbakır’daki Silvan Barajının beton gövde dökümünün bitmesi ve diğer sulama projelerinin açılışını 23’ünde yapacağız. Programına göre 25 yeraltı barajının açılışını da yapmayı planlıyoruz” dedi.

DÖRT KATI BUHARLAŞIYOR

2023’e kadar 150 yeraltı barajı inşa edileceğini anımsatan Pakdemirli, “Örneğin; Burdur Gölü’nde yağışın dört katı kadar bulaşma var. Gelen su kaynakları kesilse Burdur Gölü diye bir şey kalmaz. Yeraltı barajları özellikle böyle kuraklık günlerinde büyük önem taşıyor. Bu barajlar İzmir’de, Uşak’ta, Kütahya’da, Trakya bölgesinde var. Bu barajlar Türkiye genelinde olacak” diye konuştu.

Orman yangınlarına karşı kırmızı tankların devreye gireceğini açıklayan Bakan Bekir Pakdemirli, “Her yıl uçak ve helikopter sayımızı artırıyoruz. İnşallah bu yıl yetişirse kırmızı bir tankımız olacak. Tank yangınların içine girecek” şeklinde konuştu.