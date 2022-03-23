Kur korumalıda yeni düzenleme

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Resmi Gazete’de dün Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi’ni (YUVAM) düzenleyen tebliğde değişikliğe gidildi. Düzenleme ilk çıktığında sadece yurtdışında yaşayan vatandaşları kapsıyordu. Yapılan bu değişiklikle artık yurtdışında yaşayan yerleşik kişiler de YUVAM’dan yararlanabilecek. Tebliğde “Yurtdışında yerleşik kişiler” tanımı yapılırken; yurtdışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurtdışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, mavi kartı olanlar ve bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler sıralaması yapıldı.



Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabı için de, “yurtdışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurtdışında olan ve nitelikleri Merkez Bankası’nca belirlenen şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk Lirası’na dönüştürülmesi suretiyle açılan ve Merkez Bankası’nca belirlenen usule göre ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve katılma hesapları” tanımı yapıldı. Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan TL mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek.

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SÜRE SINIRI KALDIRILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka düzenlemeyle de gerçek kişilerin 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankadaki döviz tevdiat hesaplarının TL’ye çevrilerek Kur Korumalı Mevduat Sistemi’ne dahil edilmesi şartında değişikliğe gidildi. İlk düzenlemede yer alan 20 Aralık 2021 tarihi kaldırıldı. Yurtiçi yerleşik gerçek kişiler bankalardaki altın hesaplarının yanı sıra dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, talep etmeleri halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası’na çevirebilecek. Ancak şirketler bu işlemi 31 Aralık 2021 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın ve döviz hesapları için yapabilecek. Şirketlerde 31 Aralık 2021 şartı değiştirilmedi. Yapılan bir başka değişiklikle de Merkez Bankası tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde komisyon veya masraf ödenebilecek.

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İLK VADELERDE DÖNÜŞ BAŞLADI

GEÇEN yıl aralık ayında döviz kurunda hızlı bir yükseliş olmuş, dolar kuru 18 liranın üstünü görmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Aralık tarihinde kur korumalı mevduat sistemini açıkladı. 22 Aralık tarihinden itibaren KKM hesapları da açılmaya başlandı. İlk vade dönüşleri de başladı. KKM’nin devreye girdiği ilk hafta 24 Aralık itibarıyla 29 milyar liralık bir katılım sağlanmıştı. 23 Aralık tarihinde dolar kuru 11.64’tü. 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla Merkez Bankası’nın açıkladığı dolar kuru 14.83 lira. Bankalar yüzde 14-17 arasında mevduat faizi verdiler. Dolar kurundaki artış yüzde 27’lerde. Vadeye uygulanan faizden daha fazla olduğu için vatandaş kur farkını alacak.

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11.00’DEKİ KUR ESAS ALINACAK

EDİNİLEN bilgiye göre, hesaplar yenilendiğinde üstüne neması alınacak. Nemasını almış vatandaş hesabını yenilemeye karar verirse yenileme kararını verdiği saatteki kur geçerli olacak. Vadelilerde hesap otomatik olarak sabah kapandığı için saat 11.00’deki kur geçerli olacak.