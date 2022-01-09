Kur korumalı mevduatta komisyon aşaması tamam

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Düzenlemeyi anlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman “Gelişmekte olan bir ülke için döviz kurunun çok önemi yoktur” dedi.

İNGİLTERE DİZE GETİRİLDİ

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Zaman, “Döviz kurları spekülasyonları dünyanın en tehlikeli, en yıkıcı spekülasyonlarıdır. 16 Eylül 1992 Kara Çarşamba, İngiltere Merkez Bankası’nın Soros tarafından dize getirildiği tarih. Güneş batmayan imparatorlukta ilk defa güneşin battığı gün...Ve Soros tek bir ‘idea’ ile İngiltere Merkez Bankası’nı yerle bir etti. Döviz üzerinden yapılan spekülasyonlar bir ekonomi üzerindeki en kötü spekülasyonlardır” dedi. Gelişmekte olan ülkelerin hepsinde 2011’den beri çeşitli dönemlerde dövizde dalgalanmalar olduğunu belirten Zaman, “Gelişmekte olan bir ülke için döviz kurunun çok önemi yoktur aslında. Orada farklı farklı politikalar üretirsiniz. Örneğin enflasyon düşük, aşağı mı çekmek istiyorsunuz veya 6 kuru mu hedefliyorsunuz, 8 kuru mu?...Eğer siz, lokal paranızı değersiz hâle getirirseniz; büyümeye katkıda bulunursunuz, ihracatınız artar, dış ticaret hacminiz artar” ifadelerini kullandı.

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DUA EDİN DE OYNAKLIK AZALSIN

Açıklamalarının devamında gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye için en büyük problemin kurlardaki oynaklık olduğunu belirten Zaman “‘(Kur korumalı mevduat) Fiyat istikrarı sağlar mı?’ Sayın Vekilim, siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi dövizdir. Hani, dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın” diye konuştu. Tartışmalar sonrasında kur korumalı mevduatı düzenleyen maddeden, bankalara yapılacak ödemelerin özel tertip devlet iç borçlanma senetleriyle yapılabileceği bölümü çıkarıldı.

MÜTEAHHİTLERDEN İTİRAZ GELDİ

Müteahhitler ve kamuya iş yapan diğer firmalara ek fiyat farkı olarak 10.5 milyar TL verilmesini öngören düzenleme de kabul edildi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise düzenlemenin bu haliyle çıkması durumunda meslektaşlarının yarısından fazlasının, işlere devam etmeleri halinde tüm mal varlıklarını kaybetme endişesiyle teminatlarını yakmayı göze aldığını belirtti. Eren, “Bu da yine kamunun yatırımlarının durması anlamına gelir. Sözleşmelerine daha yeni başlamış, işi henüz yüzde 50’nin altında olan meslektaşlarımıza tasfiye imkânını da bu yasanın içine eğer koymayı uygun görür iseniz o zaman gücü tükenmiş, artık hakikaten sermayesini yitirme noktasına gelmiş, batma noktasına gelmiş meslektaşlarımız hiç değilse canlarını kurtarırlar, işler tasfiye edilir” diye konuştu.

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VEKİLLERDEN İLGİNÇ DİYALOG

Görüşmeler sırasında ilginç diyaloglar da yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu: Şimdi siz rakam vermekten çekindiniz. Şu anda gazetede diğer bakan yardımcısı Mahmut Gürcan’ın dün itibarıyla hesapların 96.7 milyar liraya ulaştığını açıklayan, emeklilikte katkı payının yüzde 25’ten 30’a çıktığını açıklayan bir demeci var. Siz burada milletvekillerine açıklamıyorsunuz, başka yerlerde açıklamalar yapılıyor. Bu da güzel değil.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: Dolar faiz uygulaması 96 milyar diyor işte.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Bakan yardımcısı parlamentoyu bilmediği için yeni bakan yardımcısı olduğundan öyle bir ifade kullanmış. Kanun teklifi verdiğimizi bildiğinden dolayı teklif verilmeyi herhalde genel kurulda ‘kabul’ diye anlamış olabilir.

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‘DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAK’

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman, Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2021 tarihinde bilançolarındaki değişimle ilgili milletvekillerinden gelen sorulara yanıt verdi. Duman, “Kâr-zararla ilgili, son günündeki değişimle ilgili... Şimdi, swap işlemlerinin muhasebe yönteminde yapılan bir muhasebe politika değişikliği sonucu yıl sonu işlemleri kapsamında rakam oluşmuştur. Detaylı açıklamalara da bankamızın yıllık faaliyet raporunda ve bağımsız denetim raporlarında yer vereceğiz” diye konuştu.